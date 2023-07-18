Даже самые маленькие проблемы с гормонами могут вызвать немало побочных эффектов и неприятностей для организма. Например, ваше постоянное плохое настроение может быть следствием такого дисбаланса.

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Признаки проблем с гормонами

Один из первых скрытых признаков того, что вы можете иметь дисбаланс гормонов – хроническая тревога и плохое настроение. Часто он может привести к проблемам в личной жизни и на работе, ухудшить вашу социальную жизнь.

Еще один потенциальный признак гормонального сбоя – чувство усталости во время менопаузы или менструации. Это может происходить из-за слишком низкого уровня эстрогена. Эксперт по женскому здоровью Элисса Корриган убеждена, что недостаточное количество этого гормона может также привести к боли в суставах.

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Влияет гормональный дисбаланс и на вашу сексуальную жизнь – в частности, недостаток определенных гормонов может привести к низкому либидо и общему ослаблению иммунной системы.

Эстроген жизненно важен для здорового познания, памяти и концентрации. Во время менопаузы или синдрома поликистозных яичников эстроген может вызвать туман в мозге,

– рассказала Элисса Корриган.



Гормональный дисбаланс может привести к постоянной усталости / Фото Pexels

Кроме того, колебания гормонов во время менструации или менопаузы могут привести к проблемам с работой почек, а это может вызвать неожиданный набор веса. Так что если вы внезапно стали тяжелее на несколько килограммов, проблема может быть не в вашем рационе, а в гормонах.

Опасен гормональный дисбаланс и из-за того, что он может повлиять на ваше кровяное давление и повысить его, а это может вызвать целый ряд сердечных заболеваний.

Но перед тем, как принимать любое лекарство, обязательно проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Если у вас есть подозрение на гормональный дисбаланс, поделитесь симптомами со специалистом, и, скорее всего, вас направят к эндокринологу.