Хронический гастрит: профилактика весеннего обострения
Немалое количество хронических заболеваний дают о себе знать с приходом весны. Одним из самых ярких представителей этой категории является хронический гастрит. Болезнь поражает слизистую оболочку желудка и приводит к ее постепенной атрофии.
Источник:24 канал
Хроническим гастритом (ХГ) страдает более 40 – 50% взрослого населения земного шара. Вследствие воспалительного процесса, спровоцированного этим заболеванием, нарушается переваривание и усвоение пищи.
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Спровоцировать обострение хронического гастрита могут:
- несбалансированное питание (в рационе становится меньше свежих фруктов и овощей, предпочтение отдается мясу, кашам, солением);
- чрезмерное употребление алкоголя, острых или жирных блюд;
- частые стрессы;
- длительный прием медикаментов.
Кофе – один из главных раздражителей слизистой оболочки желудка / Фото Picjumbo
Симптомы гастрита
К характерным симптомам болезни относятся:
- ноющая боль в верхней части живота (чаще после еды);
- отрыжка воздухом, кислым (натощак);
- изжога;
- ощущение полноты и распирания в эпигастральной области;
- рыхлость и кровоточивость десен;
- утолщение и покраснение языка;
- сглаженность сосочков, отпечатки зубов и трещины на языке;
- воспаление слизистой оболочки ротовой полости.
Хронический гастрит – состояние довольно неприятное, поэтому оставлять его без внимания не стоит. Желательно придерживаться определенного режима дня и рациона, периодически проходить курс медикаментозной терапии.
Профилактика заболевания
Подберите правильный комплекс препаратов / Фото Designerspics
Ряд рекомендаций, которые могут помочь избежать обострений болезни и в определенной степени восстановить нарушенные функции слизистой:
- частота питания должна составлять 4 – 6 приемов пищи в день. Есть стоит небольшими порциями;
- желательно исключить из своего рациона основные раздражители слизистой желудка: крепкие спиртные напитки, кофе и газировку;
- не увлекаться острыми приправами, соленьями, маринадами, слишком горячей и холодной пищей;
- отказаться от чипсов, фаст-фуда, супов быстрого приготовления;
- избегать продуктов с большим количеством грубой клетчатки (сырая капуста, яблоки, морковь);
- избавиться от привычки курить, особенно натощак. Никотин и другие составляющие табачного дыма повреждают слизистую и замедляют процессы ее регенерации;
- перестать бесконтрольно принимать лекарства. Даже таблетка аспирина может нанести вред желудку;
- тщательно пережевывать пищу;
- забыть о диетах, особенно суровых и несбалансированных, ведь любые эксперименты с питанием могут привести к дефициту белка, витаминов и микроэлементов, без которых невозможна нормальная регенерация слизистых оболочек желудка;
- дважды в год (весной и осенью) проходить курс лечения минеральными водами, желательно на бальнеологических курортах;
- проконсультироваться с врачом и подобрать комплекс препаратов, что улучшают общее состояние и уменьшают воспалительный процесс.
Комплекс средств на натуральной основе
Спаскупрель снимает спазм кишечника / Фото Heel
При болевых ощущениях возможно применение натуропатического препарата Спаскупрель. Он может помочь снять спазм кишечника, таким образом значительно облегчить общее самочувствие.
Гастрикумель применяется для лечения острого и хронического гастритов / Фото Heel
Если гастрит сопровождает Вас на протяжении длительного времени, обратите внимание на препарат Гастрикумель. Его применение рекомендуется в комплексном лечении острого и хронического гастрита, изжоги, метеоризма.
Лекарственные средства на натуральной основе / Фото Heel
Определенные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта могут провоцировать довольно неприятные симптомы:
- быструю утомляемость,
- головную боль,
- бессонницу,
- диарею,
- вздутие живота,
- запоры,
- изжогу,
- колебания настроения,
- повышенную потливость,
- боль в мышцах.
Их наличие может свидетельствовать об интоксикации организма. Проконсультируйтесь с врачом, относительно возможных мер очистки организма. Вы можете применить комплекс лекарственных средств на натуральной основе: Лимфомиозот, Нукс вомика-Гомаккорд, Берберис-Гомаккорд. Препараты, входящие в указанный детокс-набор имеют непосредственное воздействие на 3 основные органы, отвечающие за детоксикацию нашего организма.
- Действие препарата Лимфомиозот базируется на поддержке и нормализации функции лимфатической системы – это дает возможность быстро вывести токсины и нормализовать процессы обмена веществ.
- Препарат Нукс вомика-Гомаккорд поддерживает функцию кишечника и пищеварительной системы в целом.
- Действие препарата Берберис-Гомаккорд заключается в непосредственной поддержке функций печени и почек.
Комплексное применение этих препаратов прогнозируемо облегчит ваше общее состояние и уменьшит интенсивность неприятных симптомов хронического гастрита.
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