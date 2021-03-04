Немалое количество хронических заболеваний дают о себе знать с приходом весны. Одним из самых ярких представителей этой категории является хронический гастрит. Болезнь поражает слизистую оболочку желудка и приводит к ее постепенной атрофии.

Хроническим гастритом (ХГ) страдает более 40 – 50% взрослого населения земного шара. Вследствие воспалительного процесса, спровоцированного этим заболеванием, нарушается переваривание и усвоение пищи.

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Спровоцировать обострение хронического гастрита могут:

несбалансированное питание (в рационе становится меньше свежих фруктов и овощей, предпочтение отдается мясу, кашам, солением);

чрезмерное употребление алкоголя, острых или жирных блюд;

частые стрессы;

длительный прием медикаментов.



Кофе – один из главных раздражителей слизистой оболочки желудка / Фото Picjumbo

Интересный факт. У людей, живущих в состоянии хронического стресса, шансов получить гастрит намного больше, чем у тех, кто относится к любой проблеме более философски. А все потому, что во время стресса в кровь выбрасывается большое количество адреналина – гормона, провоцирующего сужение сосудов. Таким образом происходит нарушение местного обмена веществ, что постепенно приводит к атрофии слизистой оболочки желудка.

Симптомы гастрита

К характерным симптомам болезни относятся:

ноющая боль в верхней части живота (чаще после еды);

отрыжка воздухом, кислым (натощак);

изжога;

ощущение полноты и распирания в эпигастральной области;

рыхлость и кровоточивость десен;

утолщение и покраснение языка;

сглаженность сосочков, отпечатки зубов и трещины на языке;

воспаление слизистой оболочки ротовой полости.

Хронический гастрит – состояние довольно неприятное, поэтому оставлять его без внимания не стоит. Желательно придерживаться определенного режима дня и рациона, периодически проходить курс медикаментозной терапии.

Профилактика заболевания



Подберите правильный комплекс препаратов / Фото Designerspics

Ряд рекомендаций, которые могут помочь избежать обострений болезни и в определенной степени восстановить нарушенные функции слизистой:

частота питания должна составлять 4 – 6 приемов пищи в день . Есть стоит небольшими порциями;

. Есть стоит небольшими порциями; желательно исключить из своего рациона основные раздражители слизистой желудка : крепкие спиртные напитки, кофе и газировку;

: крепкие спиртные напитки, кофе и газировку; не увлекаться острыми приправами, соленьями, маринадами, слишком горячей и холодной пищей;

соленьями, маринадами, слишком горячей и холодной пищей; отказаться от чипсов, фаст-фуда, супов быстрого приготовления;

избегать продуктов с большим количеством грубой клетчатки (сырая капуста, яблоки, морковь);

(сырая капуста, яблоки, морковь); избавиться от привычки курить , особенно натощак. Никотин и другие составляющие табачного дыма повреждают слизистую и замедляют процессы ее регенерации;

, особенно натощак. Никотин и другие составляющие табачного дыма повреждают слизистую и замедляют процессы ее регенерации; перестать бесконтрольно принимать лекарства . Даже таблетка аспирина может нанести вред желудку;

бесконтрольно . Даже таблетка аспирина может нанести вред желудку; тщательно пережевывать пищу ;

; забыть о диетах , особенно суровых и несбалансированных, ведь любые эксперименты с питанием могут привести к дефициту белка, витаминов и микроэлементов, без которых невозможна нормальная регенерация слизистых оболочек желудка;

, особенно суровых и несбалансированных, ведь любые эксперименты с питанием могут привести к дефициту белка, витаминов и микроэлементов, без которых невозможна нормальная регенерация слизистых оболочек желудка; дважды в год (весной и осенью) проходить курс лечения минеральными водами , желательно на бальнеологических курортах;

, желательно на бальнеологических курортах; проконсультироваться с врачом и подобрать комплекс препаратов, что улучшают общее состояние и уменьшают воспалительный процесс.

Комплекс средств на натуральной основе

Спаскупрель снимает спазм кишечника / Фото Heel

При болевых ощущениях возможно применение натуропатического препарата Спаскупрель. Он может помочь снять спазм кишечника, таким образом значительно облегчить общее самочувствие.

Гастрикумель применяется для лечения острого и хронического гастритов / Фото Heel

Если гастрит сопровождает Вас на протяжении длительного времени, обратите внимание на препарат Гастрикумель. Его применение рекомендуется в комплексном лечении острого и хронического гастрита, изжоги, метеоризма.

Лекарственные средства на натуральной основе / Фото Heel

Определенные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта могут провоцировать довольно неприятные симптомы:

быструю утомляемость,

головную боль,

бессонницу,

диарею,

вздутие живота,

запоры,

изжогу,

колебания настроения,

повышенную потливость,

боль в мышцах.

Их наличие может свидетельствовать об интоксикации организма. Проконсультируйтесь с врачом, относительно возможных мер очистки организма. Вы можете применить комплекс лекарственных средств на натуральной основе: Лимфомиозот, Нукс вомика-Гомаккорд, Берберис-Гомаккорд. Препараты, входящие в указанный детокс-набор имеют непосредственное воздействие на 3 основные органы, отвечающие за детоксикацию нашего организма.

Действие препарата Лимфомиозот базируется на поддержке и нормализации функции лимфатической системы – это дает возможность быстро вывести токсины и нормализовать процессы обмена веществ.

базируется на поддержке и нормализации функции лимфатической системы – это дает возможность быстро вывести токсины и нормализовать процессы обмена веществ. Препарат Нукс вомика-Гомаккорд поддерживает функцию кишечника и пищеварительной системы в целом.

поддерживает функцию кишечника и пищеварительной системы в целом. Действие препарата Берберис-Гомаккорд заключается в непосредственной поддержке функций печени и почек.

Комплексное применение этих препаратов прогнозируемо облегчит ваше общее состояние и уменьшит интенсивность неприятных симптомов хронического гастрита.

Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией.