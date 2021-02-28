Растяжка не требует специальной физической подготовки, поэтому прекрасно подходит как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. Поэтому предложенные 6-минутные нагрузки станут прекрасным дополнением к вашей ежедневной рутины, независимо от вашей физической подготовки.

Стретчинг – это комплекс упражнений, разработанный для разогрева мышечных волокон. Обычно они выполняются до и после завершения тренировочного процесса. Однако вы можете выполнять их и посреди рабочего дня, чтобы размять тело.

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Занятия стретчингом полезны по многим причинам. Вот несколько из них:

регулярные тренировки на гибкость усиливают кровоток , что способствует ускоренному восстановлению мышц;

, что способствует ускоренному восстановлению мышц; регулярный стретчинг значительно улучшает эластичность мышц, сухожилий и связок ;

; упражнения на гибкость повышают силу и выносливость мышц ;

; растяжка заметно влияет на состояние мышц ;

; растяжки, при правильном применении, способствуют балансировке тела;

регулярные тренировки заметно разгоняют обмен веществ, что полезно как для общего здоровья и тонуса, так и для снижения веса.

Если это то, что вы искали – начните тренировки с повторения предложенных упражнений. Это способ не только прокачать свое тело, но и расслабиться после утомительной рабочей недели.

6 минут растяжки – видео с канала Pamela Reif

Если это ваше первое занятие – не делайте резких движений. Все упражнения должны выполняться плавно и медленно. Также важно не перегружать свое тело. Для лучшего эффекта, задействуйте как можно больше мышц, а если почувствуете, что перенапрягаетесь – позвольте себе отдохнуть.