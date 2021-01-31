Интенсив выходного дня: 60-секундные кардиотренировки
Эти 60-секундные тренировки – идеальный способ оставаться в тонусе и продолжать тренировки, даже если у вас нет возможности посетить спортзал.
Источник: Sonima
Пит Егоскеу – тренер и автор серии книг Pain Free, продемонстрировал несколько 60-секундных тренировок, которые можно воспроизводить дома без специального оборудования.
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От фитнеса ABS для красивого пресса и подтянутой спины к нагрузкам на руки и ноги, все продемонстрированные движения – отличный способ поддержать замечательную форму всего тела.
Авторские кардиотренировки – Видео с канала Live Sonima
Егоске отмечает, что чем больше вы задействуете свое тело, тем эффективнее будет упражнение. Эти креативные и простые тренировки могут длиться лишь минуту, и даже несмотря на короткое время выполнения, они заставят вас попотеть.
Что нужно для тренировок по программе Егоскеу:
- скакалка для того, чтобы разогреть тело
- набор резинок для фитнеса (можно использовать скакалку, как показано на видео)
- коврик для занятий спортом
Этот минимальный набор для тренировок поможет вам поддерживать свое тело в отличной физической форме!
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