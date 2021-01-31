Эти 60-секундные тренировки – идеальный способ оставаться в тонусе и продолжать тренировки, даже если у вас нет возможности посетить спортзал.

Источник: Sonima

Пит Егоскеу – тренер и автор серии книг Pain Free, продемонстрировал несколько 60-секундных тренировок, которые можно воспроизводить дома без специального оборудования.

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От фитнеса ABS для красивого пресса и подтянутой спины к нагрузкам на руки и ноги, все продемонстрированные движения – отличный способ поддержать замечательную форму всего тела.

Авторские кардиотренировки – Видео с канала Live Sonima

Егоске отмечает, что чем больше вы задействуете свое тело, тем эффективнее будет упражнение. Эти креативные и простые тренировки могут длиться лишь минуту, и даже несмотря на короткое время выполнения, они заставят вас попотеть.

Что нужно для тренировок по программе Егоскеу:

скакалка для того, чтобы разогреть тело

набор резинок для фитнеса (можно использовать скакалку, как показано на видео)

коврик для занятий спортом

Этот минимальный набор для тренировок поможет вам поддерживать свое тело в отличной физической форме!