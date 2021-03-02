Умеренный режим тренировки – самый простой способ поддержать здоровье и достичь желаемой фигуры. Однако, когда тренировки перерастают в одержимость, вас ждут неприятные последствия. Сегодня поговорим об этом подробнее и выясним, какие проблемы со здоровьем ждут тех, кто выбирает слишком интенсивные нагрузки.

Силовые тренировки, бег, пилатес и другие виды занятий снижают риск развития заболеваний сердца, гипертонии, сахарного диабета, укрепляют иммунитет, ускоряют метаболизм, положительно влияют на гормональный фон и даже психическое состояние. Но есть один нюанс, который превращает полезные тренировки на опасные. И этот нюанс – чрезмерная интенсивность.

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Современная психология выделяет еще один вид булимии – exercise bulimia – нервное расстройство, которое проявляется непреодолимой потребностью в тренировках. Люди с таким расстройством практически никогда не пропускают занятия, считая, что это – единственный способ избавиться от "лишних" калорий. Эта патология часто связана с серьезной степенью перетренированности и требует помощи специалиста.



Какие тренировки нарушают здоровье / Фото Reshot

Однако, кроме психологических нарушений, слишком интенсивные тренировки угрожают физическому здоровью.

1. Повышение уровня кортизола и снижение иммунитета

Исследования ученых установили, что сверхактивные и частые занятия в спортзале ведут к хронически повышенному уровню гормона стресса – кортизола. Это ослабляет иммунитет и делает организм более чувствительным к респираторным инфекциям.

2. Развитие синдрома усталости надпочечников

Надпочечники – это железы, которые выполняют одну из важнейших функций в нашем гормональном здоровье. Они помогают производить гормоны кортизола и адреналина, регулируя процессы жизнедеятельности. Однако длительное стимулирования желез интенсивными тренировками истощают надпочечники. Как следствие – сокращается выработка гормонов.

Люди, которые столкнулись с синдромом усталости надпочечников, рассказывают, что их беспокоит постоянная усталость, проблемы со сном и аппетитом, ухудшение внимания, сниженное либидо и подавленность.

3. Застой веса

Вследствие гормональных нарушений, замедляется метаболизм и процесс сжигания жира. А некоторые исследования даже утверждают, что избыток кортизола ведет к увеличению объемов жировой ткани в области талии.

4. Развитие синдрома дырявого кишечника

Физиологический стресс от слишком длительных и интенсивных тренировок может спровоцировать истончение стенок кишечника, что грозит попаданием токсинов в кровь. Это в свою очередь вызывает существенные внутренние воспаления и хроническую усталость.

Стоит вспомнить, что высокий уровень кортизола ухудшает перистальтику кишечника, приток крови и вообще ослабляет пищеварительную функцию организма. Поэтому, если вы страдаете от заболеваний ЖКТ, активные тренировки точно не пойдут вам на пользу.

5. Нарушение сердечно-сосудистой системы

Исследования выяснили, что люди, которые систематически участвуют в марафонах или велогонках на большие расстояния, сталкиваются с патологическими изменениями на сердце, в частности рубцеванием, утолщением клапанов, аритмией и кальцинозом коронарных артерий.

Еще один интересный факт: в докладе ученых, опубликованной в журнале Американского колледжа кардиологии, сообщалось, что смертность среди людей, ведущих сидячий образ жизни, и тех, кто бегает в быстром темпе от 2,5 часа более 3 раза в неделю, имеет схожие показатели. При этом уровень смертности у людей, практикующих умеренный бег значительно ниже.

6. Травмы и ослабление костей и суставов

Кроме механического воздействия на опорно-двигательную систему (образование костных шпор, повреждения коленных суставов, мышц, сухожилий и боли в пояснице), повышенный уровень кортизола приводит к ослаблению костных тканей. В долгосрочной перспективе это сильно увеличивает риск травматизации, а также развития артрита, остеопороза, хронической боли в суставах и даже потери мобильности.

7. Снижение шансов забеременеть

Исследование, опубликованное в 2012 году, установило, что женщины, которые тренировались в сверхактивном режиме от 5 часов в неделю, имели на 42% ниже шансы забеременеть, чем те, кто занимался умеренными тренировками. Причиной этого, по мнению экспертов, стали нарушения овуляции и менструального цикла.