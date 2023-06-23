Ученые установили, что группа крови и продолжительность жизни человека имеют связь. Больше об открытиях рассказываем в материале.

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С какой группой крови живут дольше

Одной из сильнейших считается 1 группа крови. Ученые обнаружили, что носители этой группы более устойчивы к недугам и имеют длительную продолжительность жизни.

Долгосрочные исследования доказали, что именно I(0) группа считается самой сильной. Ее представители реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями памяти и даже от некоторых видов рака желудка и поджелудочной железы. Именно такая стойкость и позволяет людям с 1 группой крови жить дольше.

– сообщают ученые в исследовании.

Дело в том, что I группа содержит меньше молекул, вызывающих свертываемость крови. Это и хранит ее носителей от болезней сердца и мозга. Представители других групп более уязвимы к проблемам с этими органами и другим заболеваниям, например, люди с II группой менее устойчивы к малярии.

Чаще с инфекциями и болезнями сердца сталкиваются носители 4 группы. У них также более высокий риск развития опухолей или рака.