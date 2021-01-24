Рассказываем, как накачать руки, пресс и грудные мышцы дома. Все, что понадобится для тренировок – видео с Youtube, коврик, гантели и 30 минут свободного времени.

Популярная канадская блогерша Мэдди Люмбернер, которая рассказывает, как легко провести эффективные тренировки дома, поделилась новыми советами, как поддерживать свое тело в тонусе, сообщает Полезно 24. В 30-минутном видеоролике тренерши собрано множество эффективных упражнений от различных модификаций планки к выпадам с гантелями.

Читайте также: Интенсив выходного дня: 6 эффективных упражнений для рук

Все, что вам нужно для интенсива – набор гантелей и коврик для физических занятий. Кстати вы можете заменить их другими бытовыми предметами. Вместо гантелей подойдут бутылки с водой, а вместо коврика – обычный плед или одеяло.

Интенсивные упражнения на верхнюю часть тела – Видео с канала MadFit

Начните занятия по становой тяги. Если вы впервые работаете с гантелями – используйте минимальную нагрузку, чтобы отрабатывать технику без риска травматизации. Эффект усилит французский жим гантелей. Это базовое упражнение для укрепления грудных мышц.

Также тренерша акцентирует на отжимании от пола. Выберите для себя удобное исходное положение и прокачивайте желаемый участок тела!

Помните, что для начала следует тренироваться через каждые 2–3 дня, чтобы мышцы успевали отдыхать и восстанавливаться. А также подбирайте оптимальное для себя количество повторов, постепенно увеличивая нагрузку и интенсивность.