Некоторые методы снижения АД чрезвычайно просты и работают безотказно. И лучшими из них поделилась врач Джен Колд, которая практикует уже более 15 лет.

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Отдохните

Первый сценарий врача, если у ее пациентов поднимается кровяное давление – это дать им немного отдохнуть. Если вы начнете измерять свое давление сразу же после физических упражнений или другой активности, оно будет достаточно высоким. И если вы найдете минуту, чтобы сесть и расслабиться, а также сделать несколько глубоких вдохов, ваше тело быстро приспособится и давление снизится.

Поэтому врач Колд советует просить тех, кто будет измерять давление, подождать минутку, чтобы вы могли отдохнуть и полностью успокоиться.

Дыхание и внимательность

Тревога также может быть причиной быстрого поднятия артериального давления.

Сколько из вас переживают, когда приходят к врачу? Или, возможно, вы беспокоитесь, даже когда думаете о походе к врачу. Кстати, это очень много людей. У меня есть пациенты, которые начинают беспокоиться за две недели до того, как придут ко мне. Это лишь часть того, кем они являются,

– поделилась доктор Колд.

В таком случае то, что вам поможет это немного внимательности и простая медитация. Вы можете также попробовать некоторые дыхательные упражнения. Найдите минутку для того, чтобы сделать несколько глубоких вдохов и проявите внимательность и сосредоточенность.



Медитация может снизить артериальное давление / Фото Pexels

Так вы сможете достаточно быстро снизить свою тревогу, а впоследствии снизится и ваше давление.

Устройте свои эмоции

Эмоции также оказывают мощное влияние на ваше артериальное давление. Повысить его могут слезы, уныние, плач, и если вы испытываете такие эмоции в кабинете у врача, ваше кровяное давление может серьезно подскочить только через ваше эмоциональное состояние.

Быстрое решение проблемы – успокоиться и урегулировать свои эмоции.

Но если ваше давление стабильно высокое, доктор Колд дала несколько советов относительно образа жизни, которые могут вам помочь: