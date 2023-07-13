Если каждую ночь вы тратите много времени на то, чтобы уснуть, попробуйте некоторые релаксации или упражнения на визуализацию. Также может помочь улучшение гигиены сна.

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Попробуйте военный метод

Вы не поверите, но существуют практики, которые помогут заснуть вам не только за считанные минуты – за секунды! Во время Второй мировой войны британские летчики разработали технику релаксации, позволяющую заснуть всего за 10 секунд.

Для того чтобы погрузиться в сон, сначала расслабьте все лицо, включая мышцы рта. Руки следует опустить сбоку от тела и опустить плечи.

Затем выдохните, расслабив грудную клетку, ноги, бедра и икры. И главное – очистите свой разум на 10 секунд, представив приятную сцену. Если это не сработает, попробуйте не думать еще 10 секунд.

Некоторые исследования предполагают, что для лечения бессонницы, прежде всего, нужно позаботиться о гигиене сна и релаксации, а уже потом прибегать к медикаментам. Есть несколько способов засыпания, которые могут занять у вас несколько минут.

Дыхание 4 – 7 – 8

Эта техника использует визуализацию и медитацию, однако ее не советуют практиковать людям, страдающим астмой, ведь она может усугубить симптомы заболевания.

Для того чтобы выполнить эту технику, вам нужно слегка раскрыть рот и выдыхать с легким свистящим звуком. Вдыхать советуют через нос в течение четырех секунд.



Медитация может помочь вам заснуть / Фото Pexels

Далее – важнейшая часть практики: вы должны задержать дыхание на 7 секунд, а затем в течение 8 секунд выдыхать со свистящим звуком.

Прогрессивное расслабление мышц

Этот метод, который иначе называют глубоким расслаблением мышц, может помочь вам быстро заснуть. Суть состоит в том, чтобы поочередно намеренно напрягать мышцы, а затем расслаблять их. Эти простые движения помогут успокоить ваше тело.

Сначала поднимите брови как можно выше и задержите их в таком положении на 5 секунд. Затем опустите их и отдохните 10 секунд. Широко улыбнитесь, чтобы почувствовать напряжение в щеках, а через 10 секунд снова расслабьте лицо.

Таким образом напрягайте поочередно разные мышцы всего тела, а затем максимально расслабляйте их. В процессе сосредоточьтесь на том, каким тяжелым кажется ваше тело.