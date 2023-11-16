Стремление закончить день с качественным результатом и проделанной работой вполне понятно, но для того, чтобы вы могли легко достичь этого и не чувствовать себя в конце концов истощенными, недостаточно просто тяжело работать. Необходимо также соблюдать несколько простых правил.

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Сосредотачивайтесь на одном занятии за раз

Конечно, большинство людей умеют жонглировать проектами и выполнять несколько задач одновременно. Это может создавать у вас ошибочное ощущение производительности, но на самом ли деле так вы работаете быстрее или качественнее?

Когда вы пытаетесь выполнять больше одной работы, большинство времени вы тратите только на то, чтобы переключиться между задачами. Итак, старайтесь устанавливать одну цель, а не много сразу. Благодаря этой привычке вы сможете легко ставить себе цели и испытывать удовольствие после того, как их удастся достичь в достаточно короткие сроки.

Делайте регулярные перерывы

У вас может возникнуть соблазн не уделять время перерывам от работы, однако тайм-ауты столь же необходимы, как и производительный труд. Более того, отсутствие перерывов и отдыха может существенно подкосить вашу производительность и повлиять на качество вашей работы в течение дня, вы станете менее энергичными и мотивированными, а со временем можете вообще выгореть.

Старайтесь выделять не менее 10 – 15 минут отдыха после каждые несколько часов продуктивной работы – за это время вы успеете восстановить силы, очистить разум и подготовиться к новому заданию.

Сначала – самые большие задачи

Конечно, у вас может появиться желание сперва взяться за небольшие, но интересные задачи, а наиболее трудоемкие части оставить напоследок, однако это может быть не лучшим подходом.

Старайтесь спланировать свой график так, чтобы сначала выполнять самые сложные и длинные задачи, а затем приступить к более легким и коротким. Так самая сложная работа придется на утро, когда вы более бодры и полны сил.



График работы нужно строить взвешенно / Фото Pexels

Используйте правило двух минут

Правило двух минут предусматривает немедленное выполнение задач, занимающих две минуты или менее. Такую работу люди часто откладывают, однако ее выполнение может дать вам ощущение производительности и сил для дальнейшей работы.

К примеру, вам нужно всего две минуты, чтобы ответить на электронное письмо, записать свои следующие цели, распечатать схему проекта или протереть пыль в своей квартире. Пытайтесь выполнять эти небольшие задачи в промежутках между более серьезной работой.

Делегируйте задачи

Да, иногда вам может казаться, что именно вы – тот человек, который может выполнить работу лучше всего, и такой подход не позволит вам стать по-настоящему продуктивным. Разделять работу между членами команды нужно, и все задачи, которые могут выполнить без вашей помощи, следует делегировать.

Это также позволит вам работать над другими поручениями, которые вы можете выполнить только вы, и вам не придется тратить лишнее время и ресурсы на другую работу.