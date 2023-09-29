На самом деле, исследований о том, как часто нужно менять мочалку, не существует. Это отчасти объясняется тем, что на человеческом теле живет очень много разных микроорганизмов. И доктор медицинских наук Филипп Тирно объяснил, почему мочалку нужно менять и с какой периодичностью желательно это делать.

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Как часто нужно менять мочалку

Скорее всего вы не заметите негативных последствий использования одной мочалки в течение длительного времени. Впрочем, существуют ситуации, когда риск подхватить инфекцию из-за грязного предмета гигиены повышается. В частности это происходит тогда, когда мочалка контактировала с вредными патогенами, а затем с порезами на вашей коже.

Оказывается, некоторые возбудители живут в определенных частях тела – например, в носу и области паха. Так вы можете перенести инфекцию из одной части вашего тела в другую, и потенциально можете подхватить болезнь. Впрочем, обычно это происходит только в случаях, если вы имеете порезы на коже или кожную болезнь, например экзему.



Через порез можно подхватить инфекцию / Фото Pexels

Для того чтобы уменьшить риски заражения, вам следует прекратить оставлять вашу мочалку во влажном помещении после того, как вы умылись, ведь вода и тепло способствуют распространению бактерий. В идеале вам стоит вешать мочалку сушиться вне душевой кабины – если в вашем доме есть сушилка, она может стать неплохим вариантом.

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Доктор Тирно заявил, что в идеале вы должны менять мочалку каждый день, ведь только так сведете риск получения грибковой или другой инфекции до минимума. Но если вы убедитесь, что высушиваете мочалку после каждого принятия душа, вы можете продлить ее жизнь до нескольких месяцев.