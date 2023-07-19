Некоторые люди пользуются своей зубной щеткой годами, однако это может привести к развитию бактерий не только на самой щетке, но и в полости рта. Вы не представляете, к каким проблемам со здоровьем может привести грязный предмет гигиены.

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Как часто нужно менять зубную щетку

Стоматологи убеждены, что щетки нужно менять каждые три месяца – именно за это время щетина разрушается и становится гораздо менее эффективной в чистке зубов. Помнить нужно и о микробах, которые со временем скапливаются на щетке.

Вы могли и не подозревать, но зубную щетку необходимо менять после каждой простуды, поскольку каждый раз, когда вы чистите зубы после этого, вы рискуете заразиться снова.



Зубная щетка может содержать немало бактерий / Фото Pexels​

На щетине зубной щетки могут развиваться не только бактерии, но грибки. Поэтому после каждой чистки щетку нужно хорошо вымыть и просушить. Хранить этот предмет гигиены следует в вертикальном положении и стараться держать подальше от чужих зубных щеток.

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При путешествиях головку зубной щетки старайтесь закрывать головку зубной щетки, чтобы она не загрязнилась. Так что если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли щетку, по всей вероятности, это нужно сделать уже сейчас.

Что делать после того, как вы выбросили свою щетку? Для того чтобы сделать чистку зубов еще более эффективной, подумайте о переходе на электрическую модель. Но если этот вариант вам не подходит, вы можете выбрать и обычную щетку, однако убедитесь, что она имеет мягкую щетину, ведь жесткая может повредить эмаль.

Но если у вас проблемы с зубами, обратитесь к стоматологу, чтобы он подобрал для вас конкретные рекомендации по вашим уникальным потребностям.