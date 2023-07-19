Очень многие любят выпить пива или другого алкоголя, чтобы хорошо провести время или расслабиться, однако со временем дополнительные калории могут привести к неприятному "пивному" животу.

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Как избежать пивного живота

Чаще пивной живот ассоциируется с мужчинами, однако эта проблема со временем может постигнуть и женщин – у них это называют телом в форме яблока, когда живот в обхвате превышает бедра. Но пивной живот не только неприятный, но и опасный, ведь накапливающийся на талии тип жира связан с серьезными проблемами со здоровьем.

Вицеральный жир скапливается вокруг органов, а не прямо под кожей, и после накопления он выталкивается к брюшной стенке. Это происходит из-за того, что вы употребляете слишком много калорий, однако необязательно они должны содержаться именно в пиве. На самом деле, он может появиться даже в том случае, когда вы вообще не употребляете алкогольные напитки.

Многие опасные простые сахара и углеводы содержатся в десертах, упакованных закусках и газированных напитках. Итак, если вы боитесь набрать вес в области талии, попробуйте избегать этих продуктов.



Пивной живот может вызвать проблемы со здоровьем / Фото Pexels

Пиво тоже опасно – если вы будете пить по одному бокалу каждый день, за год вы можете набрать до 5 килограммов веса. К риску пивного живота более подвержены пожилые люди, ведь из-за гормональных и метаболических изменений количество абдоминального жира увеличивается.

К сожалению, быстрого решения проблемы пивного живота не существует, однако вы можете внести некоторые изменения в свой рацион, чтобы уменьшить его. В частности, вам следует снизить потребление алкоголя, ведь он не только замедляет метаболизм, но и заставляет вас чувствовать голод и есть больше.

Также стоит вам и сосредоточиться на питании в целом – в ежедневный рацион нужно добавить больше фруктов и овощей. Эти продукты богаты клетчаткой и помогут уменьшить потребление простых сахаров и обработанных продуктов.

Вы могли и не подозревать, однако на рост пивного живота влияет и ваш график сна. Исследование 2022 года показало, что люди, которые не высыпаются, имеют на 11% больше жира, чем спящие достаточно. Поэтому врачи рекомендуют спать каждую ночь 7 – 9 часов.