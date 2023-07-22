Если вы не можете припомнить, когда вы последний раз мыли туалет, спешите это сделать. Порядок в туалетной комнате и ванной не только способствует улучшению гигиены, но и принесет ряд преимуществ для здоровья.

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Как часто нужно мыть туалет

Вы могли и не подозревать, однако чистота в туалете важна не только из-за накопления бактерий, но и из-за человеческой психологии. Проведение времени в грязном, неопрятном помещении может вызвать стресс и напряжение.

Каждый раз, когда вы спускаете воду в туалете, частицы вылетают в воздух и разносятся по комнате. Если ванной комнатой пренебрегли, это может привести к накоплению вредных бактерий и плесени, которые могут вызвать раздражение кожи, глаз и горла,

– поделилась экспертка Анна Андерс.

По ее словам, тщательная уборка требуется примерно раз в неделю, однако частота также зависит от количества людей, пользующихся туалетом. Если вы делите квартиру с партнером или соседями, постоянно забывающими смывать воду, вам нужно будет убирать чаще.

Впрочем, не стоит забывать и о том, что легкую уборку нужно проводить и в течение недели. Хотя бы раз в день протирайте туалет антибактериальной салфеткой, чтобы удалить микробы с сиденья.

Не помешает это делать и в том случае, если ваш сосед или вы сами заболели. Тогда сиденье унитаза следует протирать после каждого использования. Эта привычка не только защитит вас от болезни, но и поможет предотвратить накопление грязи.



На сиденье унитаза скапливаются бактерии / Фото Pexels

И хотя чистка туалета может показаться непростой задачей, это не будет проблемой, как только вы научитесь делать это правильно. Сначала следует налить в унитаз горячую воду для быстрой предварительной очистки, затем залить туда средство для чистки унитаза или уксус с пищевой содой.

Моющее средство должно охватить всю поверхность унитаза вплоть до края сиденья, и после этого следует оставить его примерно на час. Не забудьте очистить и внешнюю часть унитаза – сиденье, бачок и плитку на полу вокруг.

После того, как вы подождете час, пока ваше чистящее средство начнет действовать, пора начать процесс чистки. Возьмите туалетную щетку и поработайте изнутри чаши, тратя дополнительное время на оставшиеся пятна,

– рассказала Андрес.

В конце уборки необходимо еще раз залить внутрь унитаза теплую воду и смыть ее.