Если вы в течение длительного времени пытаетесь похудеть в талии, вам уже наверняка приходилось слышать немало советов по этой теме. Впрочем, далеко не все они правдивы. Но личный тренер и диетолог Джанна Масси собрала пять основных привычек, которые нужны вам для того, чтобы похудеть.

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Ешьте много белка

Протеин часто называют очень полезным для похудения, и это вправду так. Это вещество не только помогает оставаться сытыми в течение длительного времени и уменьшает количество нежелательных перекусов, но и имеет решающее значение для восстановления и роста организма.

Исследования показали, что потребление большого количества белка помогает уменьшить массу тела, сохраняя все мышцы. Но вы должны убедиться, что выбираете нежирные источники белка: например курицу, рыбу или растительные белки.

Рекомендуемый диапазон может увеличиваться или снижаться в зависимости от целей и количества белка, который вы уже потребляете. Хорошей отправной точкой для здорового взрослого человека является 0,7 – 1 грамм массы тела, чтобы получить общую суточную норму,

– поделилась Джанна Масси.

Делайте силовые тренировки

Вы могли бы подумать, что поднятие гантелей сделает вас громоздкими, однако это не так. Впрочем, силовые упражнения точно помогут вам оставаться подтянутыми. А наращивание мышечной массы является очень важной частью похудения, ведь именно мышцы сжигают больше калорий даже тогда, когда ваше тело отдыхает.

Кроме того, многие силовые упражнения задействуют ваш пресс, а это поможет сформировать стройную и сильную талию.

Ешьте овощи

Если вы хотите иметь тонкую талию, вам не обойтись без употребления большого количества овощей. Они наполнены клетчаткой и помогают почувствовать сытость, регулируют уровень сахара и помогают побороть постоянную тягу к сладкому.

Кроме того, они содержат совсем немного калорий, так что вы можете потреблять их в большом количестве и не набирать вес.



Овощи полезны для похудения / Фото Pexels

Отложите телефон перед сном

Да, это может показаться довольно странным советом в похудении, однако исследование показали, что из-за голубого света, излучающего экраны гаджетов, качество и продолжительность вашего сна могут существенно снизиться, а именно ночной отдых имеет важное значение в контроле и потере веса.

Кроме того, сон нужен для того, чтобы контролировать и регулировать аппетит, а качественный сон может помочь быстрее терять жир.

Хотя получить дополнительные часы сна непросто, контролируйте то, что вы можете контролировать, выключая экраны за полчаса до сна. Больше сна способствует лучшим сигналам насыщения и даст вам больше энергии,

– рассказала Массе.

Пейте меньше алкоголя

Это действительно не проблема: выпить время от времени бокал вина, однако калорийность алкоголя может быть коварной. Кроме того, алкоголь может увеличить аппетит и заставить вас выбирать менее здоровую пищу.

Поэтому для того чтобы сохранить талию стройной, употребляйте алкоголь в очень умеренных количествах.