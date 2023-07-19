Гранаты считаются очень полезными, и для лечения и еды используют не только их плоды, но и листья, цветы, кожицу и даже кору растения. Впрочем, у него хватает и побочных эффектов.

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Как гранаты могут навредить

Самый серьезный побочный эффект от гранатов – возможная аллергия, которая может проявиться у достаточно небольшой доли населения. Несмотря на то, что это заболевание действительно редкое, оно может быть опасно для жизни, поэтому относиться к признакам аллергии следует крайне серьезно.

Если после употребления фрукта у вас появились отеки в горле, раздражение, спазмы в желудке, язвы во рту и крапивница, немедленно обратитесь к врачу. В тяжелых случаях аллергии может возникнуть одышка и анафилактический шок. Одно из исследований показало, что аллергическая реакция на гранат может вызвать эритему и зуд уже в течение 10 минут после того, как вы съели фрукт.



Гранат может вызвать аллергическую реакцию / Фото Pexels

Помните и о том, что гранат может взаимодействовать с определенными лекарствами и вызывать нежелательные побочные эффекты. Если вы употребляете специфические медикаменты, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед тем, как добавлять эти сочные фрукты в свой рацион.

В частности, плохо взаимодействует гранат с лекарством, которое расщепляется печенью и лекарством против высокого кровяного давления.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Поэтому этот фрукт снижает артериальное давление, и хотя для большинства людей это хорошая новость, люди с низким давлением должны избегать его. Также этот эффект может вызвать проблемы во время хирургических вмешательств. Следовательно, нужно прекратить употреблять гранат за две недели перед запланированной операцией.

Еще одна категория людей, которым не стоит есть гранат – беременные женщины. Исследований по влиянию фрукта на плод все еще недостаточно, однако эксперименты на животных показали, что добавление гранатового сока в рацион может повлечь задержку роста плода и уменьшение его головы.

Однако чрезмерное употребление граната может принести проблемы любому человеку. Если вы съедите его слишком много, вы можете столкнуться с неприятными расстройствами пищеварения. Среди симптомов тошнота, боль в животе и диарея.