На следующий день после употребления большого количества алкоголя вы можете почувствовать множество неприятных симптомов: тошноту, усталость, головные боли, сухость и расстройства желудка. Впрочем, вы можете принять определенные меры, чтобы предотвратить эти симптомы.

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Пейте много воды

Да, это звучит очень просто, однако это один из самых эффективных методов избавиться от похмелья или хотя бы некоторых его симптомов. Сам собой алкоголь является сильным мочегонным средством, и это означает, что на следующее утро вы будете чувствовать себя обезвоженными.

Как только вы восстановите водный баланс, вы точно начнете чувствовать себя гораздо лучше. Это также поможет легче переносить кислород в ткани и выводить отходы из организма.

Употребляйте больше витаминов В и С

Исследования показывают, что некоторые симптомы похмелья – результат дефицита в теле определенных питательных веществ. Особенно важно потреблять достаточное количество витамина В12, ведь именно на него сильно влияет распитие алкоголя.

Витамины группы В отвечают не только за работу мозга, но и за уровень энергии. Кроме того, они поддерживают в должном состоянии и иммунную систему. Чтобы получить все эти необходимые питательные вещества, попробуйте добавить к своему завтраку яйца, ведь они являются прекрасным источником многих витаминов группы В, которые также вымывают алкоголь.

Съешьте больше углеводов

Некоторые исследования показывают, что алкоголь может также влиять на уровень сахара в крови, и из-за его падения вы будете чувствовать себя раздражительными, слабыми и уставшими. Часто эти симптомы являются последствиями интоксикации, и для того, чтобы избавиться от них, попробуйте добавить к своему завтраку также хлеб и что-нибудь сладкое.



Углеводы помогают во время похмелья / Фото Pexels

Это поможет получить подходящую дозу углеводов. Впрочем, учитывайте, что жирная пища, вопреки распространенному мнению, не даст такого же результата. Некоторые люди убеждены, что жир поглощает алкоголь, однако на самом деле ваше тело не будет чувствовать себя лучше.

Имбирь облегчит тошноту

Если к утру после употребления алкоголя вас все еще тошнит, попробуйте выпить чаю с имбирем, ведь корень этого растения имеет уникальные свойства успокаивать желудок. Кроме того, имбирь помогает в пищеварении и уменьшает раздражение слизистой пищевода.

Также имбирь может действовать как антиоксидант и защищать печень, которая также страдает чрезмерным употреблением алкоголя. Вы можете как заварить чай с корнем, так и съесть его свежим, и все равно получите желаемый результат.

Сон поможет отдохнуть

Да, это может показаться слишком простым, и сон действительно поможет вам восстановить цикл сна, который вы могли нарушить из-за употребления алкоголя. Кроме того, некоторые исследования показывают, что многие симптомы похмелья возникают именно из-за плохого сна после алкоголя.

Из-за этих напитков ваш организм не работает как следует, и вы упускаете некоторые важные части быстрого сна, а это может быть связано с раздражительностью и плохим настроением.