Складки на животе могут возникать при движении или сидении даже в случае, если у вас нет лишнего веса. И они являются нормальной частью вашего тела, так что в таком случае нет причины беспокоиться из-за них. Доктор медицинских наук Сильвия Гонсан-Болли все же поделилась некоторыми советами по поводу того, как вы можете избавиться от этих складок.

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Перестаньте напрягаться из-за этого

Прежде чем начать модную диету или инвестировать в добавки для "горения жира", подумайте о том, чтобы посвятить больше времени работе над положительным образом своего тела. Мысль о том, что "чем меньше тело, тем лучше", глубоко укоренена в обществе, но бросить вызов одержимости худощавостью может дать как психическую, так и физическую пользу.

На самом деле, напряжение и стресс через собственное тело может привести к противоположному эффекту: стресс повысит уровень кортизола, а это заставит ваше тело накапливать еще больше жира на животе.

Сжигайте больше калорий

Но если вы все же настроены сбросить немного веса, чтобы избавиться от складочек на животе, лучший способ это сделать – сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Для того, чтобы сбросить полкилограмма за неделю (а именно это здоровая норма для похудения) вас стоит уменьшить потребление калорий примерно на 500 калорий.

Но похудение может отличаться от человека к человеку, и оно зависит от многих факторов: например, генетики, возраста, общего состояния здоровья и пола. Очень сильно на потерю веса влияет и ваша физическая активность.

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Ешьте больше питательных продуктов

Вам не следует сосредотачиваться только на уменьшении количества калорий. Гораздо лучшим вариантом будет пересмотреть свой рацион и убедиться, что он наполнен полезными и питательными для вашего организма продуктами. Так вы сможете не только похудеть, но и извлечь все пользы питательные витамины и минералы, которые нужны вашему телу.

Употребляйте больше клетчатки

Когда вы последний раз ели овощи и фрукты? Если вы не можете припомнить, это значит, что вам точно следует увеличить количество клетчатки в рационе. Кроме ряда преимуществ для здоровья и пищеварения, клетчатка помогает худеть.

Вероятно, это происходит потому, что после употребления клетчатки вы чувствуете сытость и можете легче удержаться от нездоровых калорийных перекусов.

Выбирайте упражнения для живота

Конечно, вы не можете худеть только в животе – вместе с жиром на нем вы начнете терять лишний вес и по всему телу. И вы можете ускорить процесс похудения в животе, если будете выполнять упражнения, тренирующие определенные группы мышц.

К таким упражнениям относятся разные планки, скручивания, подъемы ног и т.д.