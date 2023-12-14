Ожог – это травма кожи, которая вызвана действием тепла, электроэнергии или химических веществ. Чаще мы подвергаемся ожогам на кухне во время приготовления пищи. В таких случаях в первую очередь появляется покраснение кожи, отечность и боль.
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Впрочем, бывают и несколько хуже случаи, когда появляется сильная боль с интенсивным покраснением и образованием пузырей, которые наполняются прозрачной водой.
Чтобы не произошло таких неприятных последствий, следует сразу после термического ожога оказать медицинскую помощь.
Что делать при ожогах
Итак, прежде всего обработайте рану прохладной водой или водой комнатной температуры. Важно это сделать сразу и не позднее трех часов после поражения.
Используйте противоожоговую повязку, если имеете такую. Она хорошо охлаждает место ожога и уменьшает вероятность возникновения волдырей. Если такой повязки нет, тогда прикройте ожог стерильной повязкой из марли. Выпейте воду и примите обезболивающую таблетку, если чувствуете, что палец сильно жжет, а боль не утихает.
Ожог перевяжите повязкой из марли / Фото Pexels
Что нельзя делать при ожогах
Категорически запрещено прикладывать к ожогам лед. Если вы раньше этим грешили, то совсем забудьте о таком "лечении".
Не стоит смазывать ожоги маслом или алоэ вера. Не рекомендовано прокалывать волдыри, а если они лопнут – перемотайте палец стерильной повязкой.
Что не менее важно – забудьте об использовании препаратов, содержащих спирт, ведь из-за этого ожог может только усилиться.