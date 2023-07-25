Многих женщины беспокоят бедра, ведь именно в этом участке похудеть сложнее всего. Но если вы хотите устранить лишний жир на этом участке, это может быть не так тяжело, как казалось.

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Как похудеть в бедрах

Жир на бедрах – это абсолютно нормальное явление, особенно у женщин, однако многие люди стремятся уменьшить его, или избавиться совсем. Важно помнить, что часто лишний вес на бедрах идет рука об руку с целлюлитом. Впрочем, холмистая кожа на бедрах и ягодицах является естественным и очень распространенным явлением.

Появиться оно может через из-за ряд различных факторов: генетики, возраста, гормонального уровня и образа жизни. Среди гормональных причин основной является избыток эстрогена и повышение уровня жировых клеток.



Жир на бедрах может зависеть от генетики / Фото Pexels

Избавиться от него можно естественным путем, с помощью правильной диеты и занятий спортом. В частности, попробуйте добавить в свой рацион фрукты, овощи и продукты, богатые нежирными белками. Не забудьте о том, чтобы избегать обработанной пищи и алкоголя. Может помочь и ограничение потребления соли, ведь она заставляет ваше тело содержать дополнительную воду, что приводит к вздутию живота.

И диета не будет слишком эффективной без спортивных тренировок. Попробуйте кардио и высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Среди самых популярных упражнений, которые будут по силам даже новичкам:

легкая аэробика;

велосипедная езда;

быстрая ходьба;

силовые тренировки;

интенсивная степ-аэробика.

Во время выполнения упражнений не стоит чрезмерно напрягаться, так что не забудьте оставить время и для релаксации и отдыха. Лучшее, что вы можете сделать – это прислушаться к своему телу и мышцам, и они дадут вам знать, когда нужно остановиться.

Многие из вышеназванных упражнений помогут справиться и с целлюлитом. Также вы можете заняться плаванием, бегом трусцой и выпадами.