Кефир – это кисломолочный напиток, происходящий от турецкого слова, что означает "хорошее самочувствие". Часто его сравнивают с греческим йогуртом, и в некоторых аспектах они действительно схожи.
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Чем полезен кефир
Кефир известен тем, что содержит много витамина С, кальция, фолиевой кислоты и фосфора. Кроме того, в нем много и минерала магния – именно он помогает поддерживать сокращение мышц, нервные импульсы и нормализовать сердечный ритм.
Питательные вещества по этому напитку помогут поддержать здоровье пищеварения, а пробиотики и дрожжи улучшают баланс здоровых бактерий в кишечнике. Поможет кефир людям, страдающим от запоров. Также напиток содержит незаменимую аминокислоту триптофан – ученые считают, что она оказывает расслабляющее действие.
В кефире есть много пробиотиков / Фото Pexels
"Хорошие" бактерии в ферментированных продуктах, таких как кефир, поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Между тем, высокая концентрация бактериальных пробиотиков поможет снизить уровень холестерина.
Следует добавить его в свой рацион и тем людям, которые страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, стоит добавить его в свой рацион тем, кто хочет сбросить несколько лишних килограммов.
Кефир можно употреблять в нескольких различных вариантах, однако если вы выбираете напиток с фруктовым вкусом, учитывайте сахар, содержащийся в нем – в некоторых кефирах его может быть столько же, сколько в йогуртах и соках.
Обладает кефиром и чрезвычайными антибактериальными свойствами – он может защитить от многих инфекций и подавлять рост микробов. Поможет он также укрепить кости и защититься от остеопороза – разрушение тканей костей, что очень распространено среди пожилых женщин.
Последние исследования также связывают кефир с лучшим усвоением организмом кальция.