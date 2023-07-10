Вероятно, вам приходилось слышать немало информации о том, как калорийность тех или иных продуктов влияет на ваш вес. Правда, для того чтобы худеть, вы должны сжигать больше калорий, чем потребляете, однако эта концепция не так проста, как может показаться.

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Калории одинаковы во всех продуктах

Многие убеждены, что "калории – это калории", и нет разницы, съедите ли вы 50-калорийное яблоко или батончик. Это не так, и такая концепция не охватывает всю картину. Согласно научным определениям, калории действительно одинаковые, ведь соответствуют количеству тепла, необходимого для повышения одного килограмма воды на градус по Цельсию.

Однако нужно учитывать и качество калорий, ведь продукты по-разному влияют на состояние здоровья и метаболизм. Одно из исследований, проведенное на обезьянах 2007 года, доказало, что приматы, потреблявшие много трансжиров, набрали в четыре раза больше веса, чем те обезьяны, которые их не ели. Все это время рацион обезьян имел одинаковое количество калорий.

Компоненты, из которых состоят калории, иногда важнее, чем сами калории,

– объяснила диетолог Бансари Ачария.

Вы сжигаете большинство калорий во время тренировок

Вероятно, вы думаете, что больше калорий вы сжигаете во время пробежки, занятий в зале или дома, однако это тоже миф. На самом деле, нашему организму нужно немало калорий только для того, чтобы поддерживать его основные функции – дыхание, кровообращение и пищеварение.

Итак, больше всего калорий вы сжигаете, когда спите, отдыхаете или просто сидите за столом.

Это не значит, что вам нужно отказаться от занятий спортом – они могут помочь поддерживать тело в хорошей форме. Терять калории можно даже во время отдыха после упражнений – тогда вы потребляете очень много кислорода, и для этого нужно немало калорий.

"Негативная калорийность" продуктов

Существует миф, что некоторая пища имеет столь низкую калорийность, что организм тратит больше энергии на ее жевание и пищеварение, чем в ней ее содержится. Это должно приводить к дефициту калорий и, как следствие, к похудению.

Однако научных доказательств существования таких продуктов нет. Но это не значит, что нужно отказаться от еды с "негативной калорийностью". Обычно это овощи и фрукты, которые будут полезны для вашего организма.



Все продукты имеют калорийность / Фото Pexels

За каждые 3500 сожженных калорий вы теряете полкилограмма жира

Это эмпирическое правило слишком обобщено. Количество, необходимое человеку, чтобы потерять 1 фунт жира, зависит от множества факторов, включая пол человека, уровень активности, выбор и изменения образа жизни и текущий план диеты,

– поделилась Бансари Ачария.

Также важно учитывать, что вы не можете сжигать именно жир. Прежде всего, во время похудения начнут теряться запасы углеводов и белка. И только после этапа, который может занять месяцы или даже годы, тело начнет терять жир.

Не забывайте и о том, что сначала вы будете худеть быстрее, а затем, когда ваше тело потребует меньше калорий, темпы потери веса значительно снизятся.

Для похудения нужно считать калории

Последние исследования показали, что для того чтобы сбросить несколько килограммов, совсем необязательно вести дневник питания или рассматривать каждую этикетку в магазине. Достаточно просто соблюдать рекомендации по здоровому рациону, потреблять больше овощей и фруктов и избегать трансжиров, муки и сахара.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Ученые убеждены, что в похудении важно, прежде всего, следить за своими потребностями и не ограничивать себя в питании. Попробуйте тот рацион, что подойдет вам лучше всего.