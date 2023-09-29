Вы будете удивлены, во сколько разных способов можно использовать шелуху от лука. Кожа не менее полезна, чем сам корнеплод, и может пригодиться как в кулинарии, так и в домашнем хозяйстве. Советами по использованию шелухи поделилась экспертка по кулинарии Линсдей Паррил.

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Природный краситель

Вы могли и не догадываться о том, что луковая шелуха и чеснок можно использовать как природный краситель. Для этого кожуру от плодов нужно прокипятить в воде, и тогда образуется раствор, который сможет окрашивать вещи в приятный золотисто-коричневый оттенок.

Так можно красить различные ткани, в частности шерсть, лен и шелк. Также это помогает устранить седину и придать волосам естественный блеск и упругость.

Снимает зуд

Кроме разнообразных преимуществ для здоровья, луковая шелуха имеет противогрибковые свойства, поэтому если у вас чешется кожа, остатки от корнеплода могут пригодиться.

Для того чтобы использовать их, нанесите воду, настоянную на луке на пораженный участок, и вы точно почувствуете мгновенное облегчение.



Лузга лука может помочь от укусов / Фото Pexels

Используйте как удобрение

Все питательные вещества, которые есть в луке, полезны не только для организма – они могут также улучшить состояние почвы в вашем саду. Поэтому вместо того, чтобы выбрасывать шкурки в помойку, компостуйте их и кладите обратно в землю. Там шелуха разложится, а высвобожденные полезные вещества помогут вашим овощам лучше расти.

Добавьте к своим блюдам

Да, идея добавления луковой шелухи к пище сначала может показаться странной, однако кожица этого продукта действительно может передать блюду немало питательных веществ.

Кроме того, когда вы сохраняете кожуру, вы можете придать своей пище более выраженный аромат и вкус. Так вы также оградите более хрупкую луковицу внутри от чрезмерной обжарки, и это сделает ее более нежным ингредиентом вашего блюда.