Несмотря на многочисленные дискуссии о том, как нужно чистить уши, все врачи соглашаются, что класть что-то в них – это плохая идея. Обычно уши хорошо очищаются и не нуждаются в дополнительном уходе. Единственная причина их чистить – это смягчить и удалить серу из ушных каналов.

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Как нужно чистить уши

Причина, по которой люди стремятся чистить уши, заключается в ушной сере, вырабатываемой организмом, и действительно помогает защитить и смазать уши. И если бы ее не было в вашем организме, скорее всего, ваши уши все время бы чесались или были сухие.

И когда вы жуете и двигаете челюстью, вы помогаете ушной сере переместиться из слухового прохода в ушное отверстие. Ушная сера не образуется в глубине уха, поэтому единственная причина, по которой у вас может образоваться ее слишком много – вы пытались почистить уши ватной палочкой и засунули серу глубже.



Уши нужно чистить только снаружи / Фото Pexels

В идеале уши вообще не нужно чистить, но если там накапливается слишком много серы, это может привести к неприятным симптомам.

Симптомы образования серы таковы:

боль в ухе;

ощущение, словно ухо заложено;

частичная потеря слуха, что ухудшается со временем;

звон в ухе;

зуд и неприятный запах.

Если вы испытываете какие-либо из перечисленных проблем, не пытайтесь устранить серу самостоятельно, обратитесь к врачу, чтобы он осмотрел ухо и выяснил причину.

Если проблема несерьезная, но вы чувствуете, что в ухе накопилось слишком много серы, попробуйте осторожно почистить наружную часть уха, используя обычную мочалку. Также вы можете капнуть в ухо немного детского масла, перекиси водорода или минерального масла, чтобы смягчить серу.

Не используйте ватные палочки или другие мелкие и острые предметы для чистки ушей. Исследования показывают, что они не только неэффективны, но и могут нанести вред организму.