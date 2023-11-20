К сожалению, белые носки пачкаются независимо от того, качественные ли они, или сделаны из дешевой ткани, и поддерживать их абсолютно чистыми очень трудно. Обычно не помогает вернуть яркий цвет даже стирке в стиральной машине. О том, как достичь идеально белого результата, рассказала эксперт по домохозяйству Мэри Марлоу Леверетт.

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Советы для стирки носков

Конечно, есть способ отбелить уже загрязненные белые носки. Но чтобы поддерживать эти элементы гардероба в лучшем состоянии, подумайте над тем, чтобы соблюдать несколько правил в стирке.

Прежде всего, не оставляйте белые носки вывернутыми, когда забрасываете их в машинку, ведь больше грязи есть на внешней стороне подошвы, и так вы не очистите их эффективно. Для стирки белого белья обязательно используйте горячую воду, ведь теплое и холодное не дадут хорошего результата.

Помните и о том, что смешивать цветные носки и одежду с белыми не стоит – это может повлиять на их цвет.



Белые носки очень сложно отстирать / Фото Pexels

Как отбелить носки

Для того, чтобы снова сделать ваши носки белыми, вы можете воспользоваться лимонным соком или дистиллированным белым уксусом. Именно эти два вещества помогают разорвать связь между волокнами носка и оказавшейся на ней грязью.

Сначала наполните большую кастрюлю водой и нагрейте ее на плите до кипения, затем выключите огонь. В горячую воду добавьте пол стакана лимонного сока или дистиллированного уксуса, а также 1 – 2 ложки сильного стирального порошка.

В этот раствор закиньте носки и оставьте их на ночь или хотя бы на четыре часа. После того, как вода станет холодной, достаньте носки и закиньте их в стиральную машину, как обычно. После высушивания они станут чистыми. как никогда.