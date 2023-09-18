Вы могли бы подумать, что для выведения пятен от пота на одежде или постельном белье нужны специальные чистящие средства, однако это не так. Существует простое решение, которое навсегда избавит вас от этих пятен, и вам понадобятся очень простые ингредиенты.

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Как отстирать пятна от пота

Первое, что вы должны знать о стирке одежды, на которой остались неприятные желтые пятна – ни за что не стирайте ее в горячей воде, пока не выведете их. Высокая температура только закрепит пятна и усложнит их последующее отпирание.

Также эксперт по домашнему хозяйству Сара Агирре не рекомендует использовать хлорный отбеливатель. Хотя это и может сначала показаться хорошей идеей, реакция между чистящим средством и потом может только ухудшить пятна.

Еще одна вещь, которую вы должны знать перед тем, как пытаться отстирать пятно: если на элементе гардероба есть надпись "только химчистка", не пытайтесь избавиться от пятна в домашних условиях, отнесите одежду к специалистам.



Одежду с пятнами пота не стоит стирать в горячей воде / Фото Pexels

Но во всех остальных случаях вы можете достаточно легко избавиться от пота дома.

Для этого вам понадобится:

губка или зубная щетка;

большой таз или раковина;

пищевая сода;

перекись водорода;

мощный стиральный порошок

белый уксус.

Первое, что вы должны сделать, так это сделать пасту для выведения пятна. Для этого в миске смешайте ¼ стакана перекиси водорода, ¼ стакана пищевой соды и ¼ стакана воды.

Нанесите эту смесь на загрязненный участок с помощью губки или старой зубной щетки. Убедитесь, что одежда останется в растворе в течение полчаса. Затем раствор следует промыть холодной или теплой водой. Избегайте использования горячей воды.

После этого, если пятна остались на вашей одежде, нанесите на них стиральный порошок и оставьте на 5 минут, затем также тщательно промойте пятна водой.

После этих шагов вы можете постирать одежду в безопасной горячей воде и высушить на воздухе. Вы также можете предотвратить появление пятен пота, если будете использовать меньше дезодоранта или выберете содержащий меньше алюминия.