Если вы плохо спите в течение длительного времени, просыпаетесь уже уставшими и долго не можете заснуть вечером, то у вас серьезно повышается риск инсульта. Ученые провели новые исследования, показывающие, что в опасности не только пожилые люди.

Интересно Кому не стоит бегать: есть 5 категорий людей

Бессонница повышает риск инсульта

Ученые из Университета Содружества Виргинии в течение девяти лет изучали людей, которые имели проблемы со сном, и обнаружили, что бессонница серьезно влияет на вероятность инсульта в зрелом возрасте. Однако в зоне риска может оказаться и молодежь – из-за плохого сна у людей до 50 лет риск инсульта возрастает в четыре раза.

Люди с бессонницей в возрасте старше 50 лет склонны к инсультам на 38% больше, чем их сверстники с хорошим сном.

Иногда бессонница может проявляться неожиданными способами, и вы можете даже не догадываться, что страдаете этим недугом. Ученые определили ее четыре основных симптома и объяснили, что следует делать, если вы обнаружили их у себя.

У вас есть бессонница, если:

вам тяжело уснуть;

вы долго и сложно просыпаетесь;

не можете вернуться ко сну после пробуждения;

чувствуете себя уставшими уже утром.

Есть много методов лечения, которые могут помочь людям улучшить качество сна, поэтому определение того, какие проблемы со сном приводят к повышенному риску инсульта, может позволить раннее лечение или поведенческую терапию для людей, имеющих проблемы со сном, и, возможно, снизить риск инсульта позже в жизни,

– поделилась исследовательница Вендема Савадого.



Лечение бессонницы поможет предотвратить инсульт / Фото Pexels

Также ученые объяснили, что причиной инсульта в старшем возрасте может стать высокое кровяное давление или диабет. Риски возрастают также для тех людей, которые страдают депрессией, сердечными заболеваниями и гипертонией.

Но для того, чтобы предупредить инсульт в пожилом возрасте, врачи советуют начать лечение симптомов бессонницы еще смолоду.