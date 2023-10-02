Чистка туалета редко бывает приятным занятием и несколько советов помогут сделать это занятие быстрым и эффективным. О том, как правильно чистить туалет, рассказал профессор эпидемиологии. Чарльз Герба.

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Как правильно чистить туалет

Оказывается, вирусы на поверхности вашего унитаза могут жить от нескольких часов до нескольких дней и это только подтверждает необходимость постоянно чистить ваш унитаз и туалетную комнату в целом.

Эксперт по уборке Кэролин Форте убеждена, что многие неэффективно очищают свои туалеты из-за того, что не читают инструкции на моющих средствах.

Да, продукт может утверждать, что он убивает 99% микробов и бактерий. Но он должен оставаться влажным, чтобы быть эффективным, и если вы используете его в течение нескольких секунд, это не будет эффективным,

– рассказала она.

Для того чтобы эффективно почистить туалет, вам понадобятся:

туалетная щетка;

резиновые перчатки;

скраб-губка;

отбеливатель;

средство для чистки унитаза;

дезинфицирующие салфетки.

Первое, что вы должны сделать перед чисткой туалета, так это надеть резиновые перчатки, ведь моющие средства могут быть достаточно токсичными и повредить кожу ваших рук. Затем покройте всю внутреннюю часть унитаза средством для дезинфекции.



Чистить туалет нужно в перчатках / Фото Pexels

Для мытья используйте туалетную щетку. Не забудьте протереть сгиб унитаза и место под краем чаши, если это возможно. После этого оставьте средства на 5 минут и только после этого смойте их водой.

Если в вашем доме нет специального чистящего унитаза, лучше всего подойдет отбеливатель.

Еще одна немаловажная часть мытья туалета – его также нужно отчистить и снаружи. Для этого лучше всего использовать дезинфицирующий спрей. Его также следует оставить на 10 минут, чтобы он подействовал и уничтожил бактерии, и только после этого смойте водой и протрите салфетками.