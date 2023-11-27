Когда наступает зима, ваши привычные процедуры по уходу за кожей приходится немного корректировать, ведь холод и сухость наносят немалый вред. Даже пребывание в теплом доме может быть не слишком полезным для вашей кожи. Доктор медицинских наук Жаклин Досал поделилась лучшими советами по уходу за кожей в холодное время года.

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Поддерживайте прохладу дома

Из-за холода на улице у вас может возникнуть соблазн поднять температуру дома, однако это будет не лучшим решением для вашей кожи. Центральное отопление может сделать ваше лицо даже сухим, чем пребывание на холоде.

В идеале поддерживать в доме прохладную, но комфортную температуру, чтобы предотвратить еще большее высыхание кожи.

Снизьте температуру душа

Одна из вещей, которая может приносить радость зимой – это длинный горячий душ, однако он может высушить вашу кожу, поэтому лучше делать его теплым, и не задерживаться под водой дольше, чем на 5 – 10 минут. Чтобы определить, не слишком ли горячая вода, стоит только посмотреть на кожу – если она краснеет, тогда стоит немного опустить температуру.

Кроме того, следует избегать и слишком горячей воды для мытья рук. Особенно важно соблюдать это правило, если из-за сухости ваши руки краснеют, шелушатся и чешутся.



Принимать душ нужно в теплой, а не горячей воде / Фото Pexels

Выбирайте моющие средства для тела без запаха

Одна из причин, по которым после купания ваша кожа становится более сухой – это использование неподходящего геля для душа. Вы могли об этом не знать, и разнообразные ароматизаторы обычно содержат больше подсушивающих ингредиентов и красителей, которые могут негативно повлиять на состояние кожи.

У мягких гелей без красителей и запахов могу быть больше увлажняющих веществ – гиалуроновой кислоты, масел и т.д.

Часто увлажняйте руки

Каждый раз перед употреблением пищи или по возвращении домой вы моете руки, и не забываете ли после этого воспользоваться увлажняющим кремом? Зимой из-за сухости воздуха это особенно важно. Старайтесь наносить крем для рук после каждого мытья.

Кроме того, вы можете попробовать использовать водонепроницаемые перчатки каждый раз, когда выполняете работу по дому: моете посуду или убираете.

Используйте противосолнечный крем

Вам может показаться, что противосолнцевой крем из SPF нужен только тогда, когда вы отдыхаете на пляже, однако это не так. В яркие зимние дни снег отражает солнечные лучи, что увеличивает облучение ультрафиолетом.

Следует помнить о том, что ультрафиолетовое облучение связывают с солнечными ожогами, раком кожи и ее преждевременным старением – то есть появлением морщин.