Оказывается, уже после 30 лет ваше тело претерпевает определенные изменения, и набирать вес становится гораздо легче, чем терять его. Проблема в том, что вы начинаете терять мышечную массу, которая является решающей для сжигания жира, и поэтому метаболизм замедляется. О том, как противодействовать этому, рассказали диетологи Темми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос.

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Добавляйте больше приправ в пищу

Оказывается, вы можете несколько ускорить свой метаболизм, просто добавив к своим блюдам больше специй. Кроме того, это поможет разнообразить ваш рацион и облегчить путь к похудению.

Есть два способа извлечь пользу – во-первых, выбирая термогенные специи, которые, как было показано, ускоряют скорость метаболизма, например черный перец, а также острый перец, содержащий капсаицин и, как было показано, способствующий снижению веса.

– поделились диетологи Лакатос.

Ешьте больше протеина

Что вам действительно необходимо добавить в свой рацион – так это белок, ведь именно он поможет вам стабилизировать уровень сахара в крови и чувствовать себя сытыми в течение длительного времени. Вам может показаться это странным, и употребление большого количества белка действительно полезно для похудения.



Белок полезен для потери веса / Фото Pexels

Кроме того, резкое падение сахара, которое может привести к питанию, в котором мало белка, может привести к всплеску гормона жира в животе, а это не поможет вам терять вес.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Старайтесь употреблять не менее 20 граммов белка во время каждого приема пищи. Попробуйте добавить в свой рацион яйца и греческий йогурт, ведь эти продукты богаты питательными веществами и белоком.

Пейте зеленый чай

Зеленый чай является одним из немногих продуктов, которые, как было доказано, помогают организму сжигать больше калорий и жира благодаря своему мощному катехину EGCG, работающему в паре с кофеином, чтобы вызвать сжигание жира. Женщины старше 40 лет обычно жалуются на ухудшение обмена веществ, и зеленый чай может помочь компенсировать это.

– рассказали диетологи.

Превратите употребление зеленого чая в свою ежедневную привычку, и вы очень быстро заметите изменения в своем организме. Впрочем, для достижения результата вам нужно пить примерно 3 – 4 чашки чая каждый день.

Но избегайте прибавлять к напитку чрезмерное количество сахара, ведь это может свести на нет все ваши усилия.