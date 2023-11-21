Конечно, вам уже известно, что нет волшебного эликсира, который поможет вам быстро потерять много веса, поэтому похудеть за одну ночь или даже неделю невозможно. То, что вам действительно нужно – это комплексный подход и терпение. Тренер Саша Михович поделилась эффективными способами похудения, которые подойдут для каждого.

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Кардиотренирование

Если вы хотите сбросить вес, то аэробные упражнения могут стать отличным началом. Исследования показывают, что именно регулярные кардиотренировки являются безопасным и надежным путем похудания.

Повышенная физическая активность, включающая повышение частоты сердечных сокращений, также может вызвать сжигание калорий в течение дня, то есть ускорить метаболизм,

– поделилась тренер.

Все, что вам нужно сделать, так это включить в свой распорядок дня активность, во время которой вы будете дышать с большей частотой, чем обычно.



Тренировки очень важны для потери веса / Фото Pexels

Увлажнение

Употребление большого количества жидкости и воды в частности, очень важно для ваших общих усилий по похудению. Так что если вы уже тренируетесь и занимаетесь спортом, вам нужно пить больше воды, чем обычно, ведь вы больше потеете.

Если вы будете постоянно обезвожены, ваш организм будет работать хуже, чем обычно, и вам будет сложнее достичь своих целей по похудению.

Соблюдение противовоспалительной диеты

Как и с любыми новыми упражнениями или диетами, прежде чем внедрять их в свой распорядок дня, вам следует поговорить со своим медицинским работником, чтобы убедиться, что это лучший вариант именно для вас. Важно не принимать экстремальные диеты, которые обещают быстрое похудение, ведь они могут принести больше вреда, чем пользы.

Если врач позволил вам внести изменения в свой рацион, я всегда рекомендую всем начать с диеты, которая сосредоточена на цельных продуктах, оказывающих противовоспалительное действие, и сведении к минимуму обработанных продуктов/напитков,

– рассказала Михович.



Здоровый рацион поможет вам похудеть | Фото Pexels

Поставить сон в приоритет

Вам может показаться, что сон и восстановление не слишком связаны с похудением, однако эта часть процесса имеет решающее значение. Фактически все вышеприведенные советы будут напрасны, если вы не будете отдыхать в течение достаточного времени каждый день.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Сон также является важной составляющей восстановления мышц, ведь во время отдыха ваше тело претерпевает некоторые важные физиологические изменения, которые помогают восстановить поврежденные ткани.

Во время отдыха ночью также старайтесь отрегулировать температуру в вашей спальне, чтобы там было не жарко, а прохладно, а также темно и тихо – это поможет получить самый глубокий и спокойный сон.