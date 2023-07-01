Дерматологи убеждены, что на структуру волос влияют даже такие факторы, как температура душа и используемый шампунь. Вероятно, вы даже слишком часто моете голову.

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Как правильно мыть голову

Для того, чтобы сохранить волосы блестящими и здоровыми, необходимо соблюдать несколько неочевидных правил. В частности, парикмахер Эрогант Смит рассказал, что причиной выпадения и утончения волос может стать слишком горячий душ.

Использование горячей воды удаляет эфирные масла,

– поделился он.

Мытье головы слишком горячей водой делает волосы ломкими и блеклыми, так что парикмахеры советуют держать температуру душа тепло-прохладной, а после мытья еще и сполоснуть волосы холодной водой, чтобы придать им блеск.

Еще одной проблемой, которая может навредить вашей прическе, является слишком жесткий шампунь. Многие из них содержат сульфаты и парабены, которые сушат пряди и также приводят к выпадению волос.

Чрезмерная укладка может привести к сухости, поскольку тепло ослабляет отдельные пряди и разрушает защитный слой кутикулы, что приводит к соломенной текстуре,

– рассказал Смит.

Для того, чтобы избежать этого, парикмахер советует использовать шампуни с натуральными маслами.



Плохо подобранный шампунь может испортить волосы / Фото Pexels

Голову не стоит мыть слишком часто

Вы могли бы подумать, что чистота головы должна сделать волосы более здоровыми, однако ежедневное мытье может привести к противоположному эффекту. Из-за чрезмерной гигиены волосы становятся сухими и ломкими, и это является самой распространенной ошибкой. Парикмахер советует ограничиться тремя мытьями головы в неделю.

Еще одна ошибка, о которой вы могли даже не подозревать – неправильно подобранное полотенце для вытирания волос. Грубая ткань, в которую вы заворачиваете мокрые пряди после душа, может вызвать иссечение кончиков и ломкость. Парикмахеры советуют отказаться от обычных хлопчатобумажных полотенец, а вместо этого использовать те, что сделаны из микрофибры.

Эта ткань не только гораздо более мягкая, но и лучше впитывает воду.