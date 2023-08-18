Овладеть маникюром самостоятельно нелегко, однако спустя много лет практики вы можете думать, что знаете все об уходе за ногтями. Но чрезмерная самоуверенность может стать губительной для вашего маникюра.

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Обрезка кутикулы

Обрезка кутикулы сама собой не опасна, однако эту деликатную процедуру лучше оставить профессионалам. Неправильная обрезка кутикулы может не только испортить вид ваших ногтей, но и сделать их восприимчивыми к инфекциям и грибкам.

В то же время эксперты советуют просто осторожно отодвигать кутикулу. Делать это следует после душа, когда кожа более мягкая.

Нанесение толстого слоя лака

Если вам кажется: "чем больше, тем лучше", вы не правы. Нанесение слишком большого количества лака может сделать ваши ногти липкими и неровными. Для того чтобы достичь идеального результата, попробуйте покрыть весь ноготь с помощью трех движений кисточки. Это поможет равномерно распределить продукт и предотвращает появление большого количества полос на ногте.

Если вам трудно достичь идеального результата с первого раза, стоит немного попрактиковаться и использовать прозрачные лаки.

Неправильный подпил

Если после домашнего маникюра ваши ногти выглядят разрыхленными или начинают шелушиться, возможно, это происходит из-за того, что вы неправильно подпиливаете их.

Если вы будете пользоваться пилочкой для ногтей слишком агрессивно, это не принесет желаемого результата. Попробуйте проходить инструментом один раз от края ногтя до его центра.

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Мытье посуды и прием горячего душа

Конечно, если вы делаете маникюр дома, возникает желание сразу вернуться к привычным делам – помыться или сделать уборку. Однако попытайтесь отвлечься хотя бы на два часа, ведь именно столько времени нужно лаку, чтобы полностью застыть.



Не стоит мыть посуду сразу после маникюра / Фото Pexels

В противном случае его может полностью испортить горячая вода или мыло. Вот еще одна вещь, которую не стоит делать сразу же после завершения маникюра: ложиться спать. Ваши ногти все еще уязвимы, и вы можете случайно разрушить свой маникюр во сне.

Отсутствие увлажнения

Да, регулярно увлажнять нужно не только ваше лицо, но и ногти. Некоторые средства для маникюра, которые вы точно используете (средство для снятия лака, упрочнитель, средство для быстрого высыхания и так далее) могут высушить как ноготь, так и кожу вокруг него, и в конечном итоге это приведет к ломкости пластины.

Регулярно используйте масло для кутикулы: это поможет не только улучшить внешний вид ногтей, но и держать лак дольше.