Если вы хотите поддерживать свое сердце здоровым, есть несколько способов сделать это: заниматься спортом, стараться испытывать меньше стресса и правильно питаться. И само питание, по мнению доктора медицинских наук Элизабет Клодас, является важнейшей частью защиты сердечно-сосудистой системы

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Орехи и семена

Кардиолог Элизабет Клодес рассказала, что каждый день употребляет орехи, ведь именно в них можно найти нужные сердцу жирные омега-3 кислоты. Кроме того, насыщенными на это вещество есть и некоторые другие продукты, в частности дикий рис, красная чечевица, шпинат, кабачок, семена чиа и сардины и сельдь.

Омега-3 жирные кислоты являются противовоспалительными, помогают слегка разжижать кровь, чтобы предотвратить образование тромбов, снижают артериальное давление и способствуют повышению хорошего холестерина, одновременно снижая триглицериды,

– поделилась кардиолог.

Ягоды

Для того чтобы укрепить здоровье сердца, вам нужно прежде всего устранить все вероятные воспаления. Они могут быть связаны с множеством проблем со здоровьем, и исследования показали, что уменьшение воспалений сильно снижает риск инсульта и сердечных заболеваний.

Для этого вам нужно добавить в ваш рацион продукты, богатые антиоксидантами, и лучше всего подойдут разнообразные ягоды. Кроме того, вы можете начать употреблять больше помидоров, апельсинов, черного шоколада и зеленого чая.



Ягоды содержат немало антиоксидантов / Фото Pexels

Целозерновые продукты

Оказывается, многие взрослые люди не получают достаточное количество клетчатки из своего рациона, хотя это вещество является крайне важным элементом полноценной диеты. Именно клетчатка помогает вам оставаться сытым в течение длительного времени и поддерживать здоровье кишечника.

Кроме того, если вы будете употреблять достаточно клетчатки, вам будет гораздо проще контролировать свой вес.

Женщины должны потреблять около 25 граммов клетчатки каждый день, а для мужчин эта норма составляет 38 граммов. Самый простой способ добавить к своему питанию клетчатку – есть больше фруктов и овощей. Лучшие продукты, содержащие много клетчатки – это семена граната, льна, зелень, бананы и сушеный инжир.

Лиственная зелень

Фитостеролы – это природные растительные компоненты, которые есть в листовой зелени и препятствуют всасыванию холестерина в пищеварительную систему. Вы могли этого не знать, но потребление фитостеролов может снизить уровень холестерина и даже поможет предотвратить инсульты и инфаркты. Также вы можете снизить риск диабета, рака и ожирения.