Сезон простуд и гриппа уже на пороге, поэтому для того чтобы обезопасить себя, вам стоит помочь своему иммунитету качественно выполнять свою работу. Вы и не догадываетесь, насколько сильно продукты, которые вы едите, влияют на ваше здоровье.

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Фасоль

Вы могли не задумываться над этим, однако работа вашей иммунной системы очень сильно зависит от того, как хорошо работает ваш кишечник. Бактерии этого органа влияют на действие иммунных клеток и помогают им процветать и расти.

Кроме того, фасоль и другие бобовые насыщены клетчаткой и достаточно доступной ценой, поэтому эти продукты идеально подойдут для улучшения вашего здоровья.

Красный болгарский перец

Оказывается, в перце больше витамина С, чем даже в апельсинах. Это питательное вещество также является антиоксидантом, и оно нужно для того, чтобы производить лейкоциты.

Лейкоциты в свою очередь необходимы для производства антител и борьбы с вирусами. Человеческое тело не может производить витамин С, поэтому вы должны получать его из продуктов питания.



Болгарский перец содержит много витамина С / Фото Pexels

Яйца

Яйца – это одни из очень немногих продуктов, содержащих в своем составе витамин D3, который считается "солнечным" витамином. Именно поэтому он играет столь важное значение в регуляции иммунитета.

В Соединенном Королевстве почти 1 из 5 человек имеют низкий уровень витамина D, и в течение октября-апреля все мы должны рассмотреть вопрос о приеме 10 микрограммов в день. Витамин D3 содержится в яичном желтке, поэтому помните, что не выбрасывайте эту вкусную часть,

– поделилась диетология Лили Сауттер.

Шпинат

Темно-зеленые листовые овощи также могут быть очень полезны для работы вашего иммунитета. Шпинат может снабдить вас железом, бета-каротином и антиоксидантами.

Кроме того, эта зелень богата питательными веществами и минералами. Чтобы улучшить пользу от шпината, подавайте его с заправкой из лимонного сока и оливкового масла.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот проверен ассистентом в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Семена тыквы

Если вы ищете продукты, которые являются хорошим источником пищевого цинка, то семена тыквы идеально подойдут для вас. Цинк полезен для поддержания вашей иммунной системы, ведь это вещество может подавлять размножение риновируса.

Именно этот вирус является одной из самых частых причин простуды, поэтому регулярное употребление семян тыквы точно улучшит ваше здоровье и защитит от сезонных болезней.