Одна из основных ошибок, которую допускает немало людей при уходе за своим лицом – это нерегулярность. Если вы начинаете заботиться о коже только тогда, когда на ней появляются раздражения и сыпи, это означает, что пора изменить свой подход к уходу. О том, что нужно делать для здоровой кожи, рассказала эксперт Магдалин Гранадос.

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Очистка и отшелушивание

Эти два правила по уходу за кожей должны быть основными в вашей ежедневной рутине. И делать это нужно перед тем, как вы будете использовать кремы или декоративную косметику – ведь вы не хотите наносить средства на грязь на остатки омертвевшей кожи.

Очистка особенно важна, ведь макияж, который вы наносите на лицо, не исчезает впоследствии сам собой, и если вы не смоете его правильно, это приведет к окислительному повреждению и преждевременному старению лица. Так что старайтесь никогда не ложиться спать, не смыв предварительно макияж.

Для того чтобы тщательно очистить кожу, вам нужно дважды в день использовать деликатное средство, а после этого использовать и средство для отшелушивания кожи. Впрочем, со скрабами следует соблюдать осторожность и не использовать их слишком часто, и некоторые с ним могут быть слишком грубыми для вашего типа кожи.

Устранение повреждений

Каждый день ваша кожа на лице испытывает большой стресс – из-за макияжа, окружающей среды, грязь, образа жизни и даже продуктов, которые вы едите. Поэтому для того, чтобы улучшить состояние кожи, вам нужно позаботиться обо всех этих факторах – и прежде всего о собственном рационе.

Старайтесь включить в него хотя бы несколько продуктов, которые будут полезны для вашего лица.



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Используйте SPF

Конечно, вам уже приходилось слышать о том, что использовать противосолнцевой крем летом просто необходимо. Но забывать о нем осенью и даже зимой тоже не стоит. Именно этот крем может защитить вашу кожу от ультрафиолетового излучения, которое приводит к старению и даже раку кожи.

Кроме того, ультрафиолетовое излучение разрушает коллаген и эластин в коже, а это может вызвать морщины и дряблость кожи. Наносить крем нужно на участки, наиболее подверженные воздействию солнца – лицо, шея и руки.

Не забывайте и о том, что ультрафиолет может проникать через стекло, поэтому вы находитесь в опасности даже тогда, когда находитесь дома.