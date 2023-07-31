Конечно, один только рацион не сможет улучшить вашу кожу, однако если вы соедините здоровую диету с ежедневным использованием противосолнечного крема и хорошим уходом за лицом, вы точно сможете добиться желаемого результата.

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Что нужно есть для хорошей кожи

Первый продукт, который полностью должен быть в вашем ежедневном питании – это семена льна. Этот маленький коричневый продукт чрезвычайно богат альфа-линоленовой кислотой – типом омега-3 жирной кислоты, которую можно найти в растениях.

Эти жиры, на удивление, могут быть очень полезны, ведь они уменьшают влияние ультрафиолетового излучения, курения и загрязнений. Известно также и способность семян льна уменьшить количество морщин на лице и увлажнить кожу.

Также вы можете добавить в свой рацион больше киви, ведь этот плод содержит больше витамина С, чем даже апельсины, и является очень мощным антиоксидантом. Эти соединения помогают бороться со свободными радикалами в клетках и способствовать выработке коллагена.



Витамин С полезен для кожи / Фото Pexels

Помните о том, что больше пользы в зрелом киви, ведь только тогда продукт содержит максимальное количество витаминов. Богаты витамином С также черная смородина, гуаява, клубника и красный перец.

Неожиданно, но улучшит вашу кожу и употребление йогурта. Он не только насыщен белком, но и содержит немало пробиотиков. Эти дружественные бактерии помогают бороться с воспалениями – в том числе с теми, которые вызывают заболевания кожи: акне, дерматит и псориаз.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот – проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Кроме того, пробиотики помогут справиться с дряблостью кожи и увлажнят ее.

Если вы любите кофе утром, подумайте о том, чтобы заменить его на чашку зеленого чая, ведь этот напиток насыщен полифенолами Эти антиоксиданты помогают уменьшить количество кожного жира, производящего тело, и так полезны для лечения прыщей.

И, в конце концов, не забудьте добавить в свой рацион больше воды – это самый простой способ придать вашему лицу здоровое сияние. Вам даже необязательно выпивать 8 чашек воды в день, потому что определенную часть суточной нормы вы получаете из еды.