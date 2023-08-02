Старение – естественный процесс, и телесных изменений типа седины в волосах или морщин на лице не стоит бояться. Впрочем, вы можете сосредоточиться на поддержке своего здоровья, и тогда эти процессы начнутся значительно позже.

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Бросайте курить

Да, этот совет может показаться несколько банальным, ведь о губительном влиянии курения на легкие и общее состояние здоровья известно уже давно. Впрочем, влияет табак и на вашу внешность.

В частности, эта привычка может повлечь за собой:

преждевременное старение кожи;

пожелтение зубов;

морщины;

повышен риск возникновения псориаза.

Но кроме проблем с кожей, из-за курения вы подвергаете себя более высокой вероятности развития некоторых видов рака.

Курение увеличивает количество морщин через движения лица, а также оказывает сосудосуживающее действие, что означает, что оно подавляет кровообращение,

– поделился доктор Дэвид Столл.

Хорошо высыпайтесь

Многие пренебрегают ночным сном и пытаются компенсировать его употреблением кофеина, однако такой подход в долгосрочной перспективе может серьезно повлиять не только на ваше здоровье, но и на скорость старения.



Сон необходим для сохранения хорошей кожи / Фото Pexels

Кроме того, недостаточный сон может привести к целому ряду заболеваний, таких как гипертония, тревога, депрессия, деменция и даже рак.

Если у вас проблемы со сном, подумайте о том, как вы можете улучшить свою гигиену сна. Проследите, чтобы в комнате, где вы спите, было темно, тихо и прохладно. Не забудьте отложить все электронные устройства не менее, чем за час до того, как вы будете ложиться спать.

Не забывайте о физических тренировках

Видимо, вы уже знаете о важности спорта для поддержания здоровья. Однако для многих людей очень трудно сделать его постоянным ритуалом и не отказываться от занятий со временем.

Попытайтесь найти те физические упражнения, которые вам будут нравиться, и так вы сможете заниматься регулярнее и продуктивнее. А постоянные занятия спортом оказывают положительное влияние не только на здоровье костей, но и на мозг. С возрастом они улучшат ваши навыки к обучению и мышлению.



Занятия спортом улучшат работу мозга / Фото Pexels

Ешьте меньше соли

Если вы временем после еды чувствуете себя очень тяжелыми и раздутыми, вероятно, это происходит из-за того, что ваши блюда содержали слишком много натрия. Он заставляет тело задерживать воду и может вызвать отеки на лице.

Чтобы избежать этих неприятных последствий, попробуйте вместо соли использовать другие усилители вкуса, например чеснок, лимонный сок или свежие травы. Диета с низким содержанием натрия снизит ваше кровяное давление и улучшит общий вид лица.

Пейте больше воды

Питьевая вода может быть гораздо полезнее, чем вы можете себе вообще вообразить. Она не только помогает выводить токсины из организма, но смазывает суставы и переносит питательные вещества и кислород к клеткам.

Особенно много воды нужно пить тем людям, которые проживают в жарком и влажном климате, ведь он может вызвать проблемы с пищеварением и вызвать лихорадку, а вода поможет справиться с этими проблемами.

Если вы не пьете достаточно воды каждый день, попробуйте носить с собой бутылку, а во время каждого приема еды наливайте себе хотя бы один стакан.