Наверное, это одно из самых больших разочарований – принести домой незрелый, невкусный арбуз. Но не беспокойтесь: этого легко избежать, если знать несколько простых индикаторов спелых и сочных арбузов.

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Как выбрать хороший арбуз

Первый способ убедиться, что плод действительно спел – обратить внимание на цвет его кожицы. Вы должны взять арбуз с сильным, последовательным узором полос. Зеленые части должны быть насыщенного темного цвета, а бледные – светло-желтыми.

Кроме того, берите ягоды, которые выглядят более тусклыми, ведь арбузы, которые очень сильно блестят, могут быть недозрелыми. Далее найдите на кожуре полевое пятно. Эта тусклая часть показывает, что ягода лежала на земле, пока созревала. Как правило, цвет должен быть кремово-желтым или даже почти оранжевым.

Если же цвет белый или желтый, лучше выберите другой арбуз.

Следующее, что вам нужно сделать при выборе арбуза – осмотреть его стебель. Ягода, которая имела достаточно времени на созревание, должна иметь сухой, желто-коричневый стебель. Если же ножка осталась зеленоватой, это может свидетельствовать о том, что ягоды не хватает вкуса и сладости.



Идеальный арбуз должен иметь сухой стебель / Фото Pexels

О еще одном способе вы уже точно знаете, однако он остается крайне действенным – постучите по плоду и послушайте звук. Если звук глубок и пуст, в арбузе много воды, то есть он спел. Если же звук плотный – кожура слишком толстая, а ягода еще не созрела.

Также если вы выберете самый тяжелый арбуз, у вас есть больше шансов взять идеально спелый плод. Обратите внимание и на форму: если он круглый и равномерный, скорее всего, он будет ароматнее. Овальные плоды водянистые и не так сладки.

И, наконец, покупайте арбузы в сезон, ведь в другие времена года он уже не будет иметь того вкуса и набора полезных качеств.