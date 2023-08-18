Существует несколько очень распространенных ошибок, которые часто совершают новички, и именно поэтому ваши растения не растут так быстро, как вам бы хотелось. Если вы научитесь распознавать знаки, которые дают вам ваши комнатные растения, вы скоро станете экспертом по уходу за ними.

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Где покупать и как выбрать растения

Если вы приобретаете растения в крупных магазинах или супермаркетах, это может быть не лучшим решением и, по всей вероятности, является причиной того, почему ваши растения быстро погибают. Это не значит, что в супермаркетах продаются плохие растения, но они лучше подойдут для людей, которые уже знают, как за ними ухаживать.

Если вы новичок в этом, попробуйте обратиться в небольшой цветочный магазин, где вам дадут подробные советы и рекомендации по поводу того, какие именно цветы лучше всего подойдут для вашего дома.

Убедитесь, что растение, которое вы выберете, может жить в вашем доме. Если у вас затененная квартира, не стоит брать цветы, требующие много солнечного света, и наоборот. Также важно выбрать в магазине здоровое растение. Всего немного практики, и вы научитесь отличать механические повреждения от грибка или инфекции, которые могут убить цветок у вас дома.

Купите необходимые инструменты

Кроме самого цветка вам могут понадобиться и другие вещи по уходу за комнатными растениями. Прежде всего, вам необходимо приобрести удобрение. Если в природной среде у растения заканчиваются питательные вещества, оно просто углубляется корнями в землю и ищет новые, в то время как в горшке это невозможно. Поэтому вы должны периодически удобрять почву.

Кроме этого, приобретите горшок с дренажными отверстиями. Если их не будет, это усложнит уход за растением, и вы вынуждены будете поливать его гораздо осторожнее.

Пересадите растение в новый горшок

После того, как вы принесете комнатное растение в пластиковом горшке домой, вам необходимо пересадить его в новый. Он должен быть на несколько сантиметров больше того, в котором растение было при покупке, чтобы у него было место для роста.



Растение нужно пересадить в больший горшок / Фото Pexels

Опрыскайте цветок инсектицидом

Перед тем, как ставить ваш цветок на подоконник ко всем другим растениям, вы должны убедиться, что на нем нет никаких вредителей: например, мучнистых клопов, клещей и других насекомых.

Для этого используйте специальное средство и опрыскивайте стебель и листья растения.

Поставьте растение на карантин

Не стоит помещать ваше новое растение сразу же ко всем остальным. Если оно заражено какой-либо болезнью или грибком, это может привести к гибели всех ваших растений.

Не беспокойтесь, если цветок несколько дней будет стоять не на подоконнике – это поможет вам убедиться, что с ним все в порядке.