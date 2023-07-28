Летом особенно важно подобрать для себя правильный солнцезащитный крем, ведь именно он является основой вашего ухода за кожей. Независимо от того, выходите всего на несколько часов, отдыхаете ли на пляже, нанести средство против солнца просто необходимо.

К слову Эта неожиданная привычка улучшит ваш сон

Как выбрать хорошее средство

Из-за постоянного воздействия ультрафиолетового излучения ваша кожа становится уязвимой сразу к нескольким проблемам. Длительное пребывание под открытым солнцем может повлечь за собой повреждение кожи, морщины, солнечные ожоги и даже рак, иначе известный как меланома.

Именно для того, чтобы избежать всех этих проблем, вам стоит не забывать пользоваться солнцезащитным кремом. Но для того, чтобы выбрать лучший, нужно помнить о нескольких важных вещах.

Прежде всего при выборе средства для кожи вам нужно учитывать аллергии на различные ингредиенты и избегать содержащих их кремов. Также убедитесь, что составляющие средства не нарушат ваш гормональный баланс.

Конечно, следует учитывать SPF – фактор защиты от солнца; отметка свидетельствует о том, сколько лучей может отфильтровать этот крем. От обычного воздействия ультрафиолета вас может защитить и обычный крем из SPF от 15, однако большинство дерматологов советуют использовать содержащий отметку от 30.



Противосолнечный крем нужно использовать ежедневно / Фото Pexels

Убедитесь, что наносите достаточно противосолнечного крема на все открытые участки кожи. К тому же не важно, вы в этот день выходите на улицу или проводите время дома – облучение прекрасно проникает сквозь окна, поэтому наносить крем необходимо ежедневно.

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Обязательно проверяйте состав крема и ищите в нем активные компоненты: в частности, в нем должны быть диоксид титана, оксид цинка и авобензон. Впрочем, старайтесь избегать кремов с витамином А – хоть и может показаться, что такое средство будет полезнее, считается, что этот витамин может увеличить риск возникновение опухолей.

Выберите ту форму, которая вам больше нравится. Противосолнечное средство может продаваться в виде спрея, лосьона или крема.