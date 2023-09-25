Если у вас уже много хороших привычек, вам, вероятно, приходится достаточно редко противостоять искушению полениться на диване или съесть вредные, жирные продукты. Часто автопилот берет верх над вашими действиями, и вы становитесь производительными без особого труда. О правилах образования привычки рассказала профессор Кэти Милкман.

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Поставьте цель

Вы могли и не подозревать, сколь сильно определение конкретной цели влияет на легкость превращения ее в привычку. Недавние исследования показали, что даже такая цель, как, например, "регулярно медитировать", все равно слишком абстрактна.

Попробуйте же сказать себе: "Я буду медитировать каждый день по 15 минут". Так у вас будет больше шансов и действительно делать это.

Создайте подробный план

После того, как у вас есть конкретная цель, самое время подумать над тем, что побуждает вас к действиям. Кроме того, продумайте, где вы будете выполнять свою привычку, каким образом, и что вы будете делать после этого.

Ученые считают, что именно такой детальный план наиболее полезен для создания новой привычки. То есть, если вы начали с цели изучать английский в течение 20 минут ежедневно, расширьте этот план до "Я буду изучать английский 20 минут за своим письменным столом после работы".

Спланированные время и место побуждают ваш мозг вспоминать о привычке, и так вы скорее создадите ее.

Сделайте повторение интересными

Вероятно, когда вы ставите себе цель, вы хотите достичь ее в кратчайшие сроки и делать это как можно эффективнее. Парадоксально, но это неправильный подход. Если вы будете пытаться, скажем, многое подтягиваться ежедневно, в конце концов ваша сила воли иссякнет, и вы забросите тренировки.

Попробуйте же чередовать разные занятия спортом и упражнения, чтобы сохранять новизну процесса. Вы также можете пригласить своих друзей присоединиться, и так придерживаться привычки будет проще.

Развивайте гибкость

Вам может показаться, что вы должны выполнять действия, которые пытаетесь превратить в привычку, ежедневно в то же время. Впрочем, это не самый лучший подход. Оставайтесь гибкими, и изменения в вашем графике и распорядке дня не помешают вам. Скажем, если вы запланировали утреннюю медитацию, но пришлось срочно бежать на работу, лучше помедитировать в последствии вечером, чем не делать этого вообще.



Привычку не обязательно повторять в одинаковое время / Фото Pexels

Найдите социальную поддержку

Этот шаг может показаться очевидным, однако многие люди выпускают его из своего поля зрения. Социальная поддержка – это не только ваши друзья и семья (хотя и они могут поддержать вас на пути к цели).

Оказывается, на людей очень сильно влияет на поведение окружающих. Так что если вы хотите регулярно бегать, попробуйте присоединиться к местному беговому клубу. Это будет более эффективным, чем просить нескольких ваших друзей, не имеющих бегового опыта, присоединиться к вам.