Чтобы ответить на этот вопрос, для начала выясним, зачем кровь вообще делят на группы и чем эти группы отличаются между собой. Все мы знаем, что есть I, II, III и IV группе крови. Однако в действительности классификация является несколько иной. И группа называется "0", II – "А", III – В, а IV – "АВ".

Название группы крови – 0 (I), А (II), В (ІІІ) и АВ (IV) – зависит от белка, что содержится на поверхности эритроцитов, и антител, которые обнаруживают в плазме крови. Если в крови дополнительно присутствует антиген D, то говорим, что резус-фактор является положительным (Rh+). А если он отсутствует, то тогда говорим, что резус-фактор является отрицательным (Rh-).

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Рассмотрим этот аспект подробнее.

Кровь состоит из плазмы и "форменных" элементов – эритроцитов (красных кровяных телец), лейкоцитов (белых кровяных телец) и тромбоцитов (кровяных пластинок). Основная задача, которую выполняют эритроциты – транспортировка кислорода во все уголки человеческого тела. В состав этих клеток входят специфические белки, известные как "антигены": антиген А и антиген В. На самом деле их значительно больше (несколько десятков), но упомянутые 2 являются наиболее важными. В зависимости от того, какой набор антигенов (А, В или одновременно и А, и В) присутствует на поверхности красных кровяных телец (а может быть и такое, что нет ни одного из них), мы говорим о том, что у человека - именно эта группа крови, а не другая, то есть А, В, АВ или 0.



Наиболее редкой группой считается группа AB Rh- / Фото Pexels

Группа крови в течение жизни человека не меняется. Исключение – трансплантация костного мозга от родственного или неродственного донора, поскольку новый костный мозг может (хотя и необязательно) производить эритроциты с донорскими антигенами.

В свою очередь плазма содержит природные антитела, нацеленные на антигены, которые отсутствуют в крови. Таким образом:

группа крови А имеет в плазме антитела к группе В;

группа крови В имеет в плазме антитела к группе А;

группа крови АВ не имеет в плазме никаких антител;

группа крови 0 имеет в плазме антитела к двум группам – и А, и В.

Далее "в игру" вступает антиген D. Как уже упоминалось, если он присутствует в крови, мы говорим, что резус-фактор у такого человека является положительным (Rh +). Если его нет, – отрицательным (Rh-). Этот антиген может как присутствовать, так и отсутствовать в любой группе крови, то есть в каждой из групп может встречаться как Rh +, так и Rh-. Если его там нет (по разным оценкам, у 15% населения европейцев), в плазме крови обнаруживаются антитела к нему.

Эритроциты у людей с группой крови АВ Rh + будут содержать антигены А, В и D. Антитела к антигенам Rh образуются при контакте с чужеродными клетками крови. Если человеку с Rh- перелить кровь Rh +, в плазме такого пациента появятся антитела.

Какая группа крови наиболее редкая



В Украине примерно 1% населения имеет группу крови АВ Rh / Фото Pexels

Наиболее редкой группой крови на Земле считается группа АВ Rh-. Однако в некоторых странах мира в большом дефиците группа В Rh-, в частности в Эфиопии, Чили и Тайване. Как правило, самую редкую группу крови имеет не более 1% населения. А вот самой распространенной является группа А Rh+. Такую обычно имеет примерно треть популяции.

В Украине примерно 1% населения имеет группу крови АВ Rh-. Редкой является также группа крови В Rh- (имеет не более 2% населения). Нечасто встречаются и такие группы как A Rh- и 0 Rh-. Как видим, во всех случаях резус-фактор является отрицательным. Если не принимать во внимание Rh, то наиболее редкой группой крови является АВ. Такую группу имеет только 6% украинцев.

Почему важно знать свою группу крови и резус-фактор

Это нужно знать по трем причинам.

1. В случае значительной кровопотери, что предполагает необходимость проведения срочной трансфузии.

Из-за наличия различных антител в крови переливать любую кровь человеку нельзя, иначе антитела начнут атаковать антигены, что может привести к серьезным осложнениям, а без надлежащего лечения - даже стать причиной смерти!

Какие группы крови разрешается "мешать"?

Группу 0 можно переливать любому человеку. Для людей с группой 0 донорами могут стать только люди с той же группой крови.

Людям с группой АВ можно переливать любую кровь, однако такую ​​кровь можно переливать только реципиентам из той же группы.

Людям с группой крови А нельзя переливать кровь группы В.

Людям с группой крови В нельзя переливать кровь группы А.

А как насчет совместимости резус-факторов?

Переливание крови Rh+ пациенту с Rh+ (или наоборот) может привести к распаду эритроцитов и анемии.

Необходимо отметить, что сегодня медики все чаще отказываются от переливания крови другой, чем у реципиента, группы, а также переливания цельной крови (предпочитают переливать отдельные ее компоненты). Таким образом количество чужеродных веществ, которые попадают в организм пациента, удается свести к минимуму.

2. Информация о группе крови и Rh важна при трансплантации органов.

3. Каждая женщина, планирующая беременность, должна знать, какой у нее резус-фактор.

Если он отрицательный, а у мужа – положительный, благодаря соответствующим профилактическим мероприятиям можно избежать серологического конфликта. Ребенок может унаследовать группу крови от своего отца. Если в крови матери нет антигена D, а у плода – есть, тогда и может возникнуть этот конфликт.

Опасность не является серьезной, если это первая беременность. Но во время родов антиген D попадает в кровь женщины и ее организм начинает вырабатывать к нему антитела. Они остаются в крови и во время следующей беременности, проникнув сквозь плаценту, берутся атаковать клетки крови ребенка. Возникает гемолитическая анемия плода, более известный как "резус-конфликт".

В роддомах таким женщинам после первых родов вводят специальный препарат – иммуноглобулин, который разрушает антиген Rh+, до того, как иммунная система женщины успеет на него отреагировать.