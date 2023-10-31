Если вы хотите потерять несколько килограммов, вам нужно знать, что далеко не все продукты помогают вам в этом. Существует и такая еда, которая только разжигает ваш аппетит и заставляет вас тянуться к перекусу сразу после обеда. О том, от каких продуктов лучше отказаться, рассказала диетолог Дестини Муди.

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Выпечка

Возможно, вы привыкли завтракать сладкой булочкой или круасаном, запивая эти вкусности кофе со сливками, но это точно не лучшее начало продуктивного дня.

Эти хлебобулочные изделия прекрасно вкушают, но не слишком удовлетворяют желудок, поскольку у них, как правило, много простых углеводов. Без достаточного количества белка или клетчатки это лакомство повышает уровень сахара в крови, что приведет к его восстановлению вскоре после этого.

– поделилась врач Муди.

Как только уровень сахара в крови падает, вы начнете чувствовать себя уставшими и голодными, а это не слишком хорошо, если вы только начали свой день. Если вы не хотите отказываться от выпечки, подумайте о том, чтобы соединить ее с белком – например, вареным яйцом или греческим йогуртом.

Обычный нежирный йогурт

Йогурт может показаться вам отличным продуктом, однако его питательность очень зависит от типа. Например, фруктовый йогурт содержит примерно 140 калорий, 6 г белка и 24 грамма сахара – а это точно не лучшая комбинация для потери веса.

Вы можете выбрать обычный греческий йогурт – в нем будет гораздо больше белка и меньше сахара. Это означает, что вы будете чувствовать себя более сытыми и не хотите есть так скоро снова.

Алкоголь

Вам точно знаком этот эффект алкоголя – как только вы его выпьете, у вас сразу просыпается аппетит. Это не очень хорошо, ведь в печени из-за переработки алкоголя замедляется высвобождение глюкозы, что приводит к низкому уровню сахара.

Этот эффект может усилиться, если вы сочетаете алкоголь с апельсиновым или клюквенным соком или газировкой, ведь сладкие напитки обычно приводят к большему скачку уровня сахара.



Алкоголь может привести к повышению аппетита / Фото Pexels

Батончики гранола

Такие батончики часто кажутся людям здоровым перекусом, однако это совсем не так – у них слишком много сахара, но не хватает белка, и это делает их очень вредными для похудения.

Впрочем, вы можете найти и такие батончики, которые будут содержать достаточно белка – 20 граммов и больше. Несмотря на то, что у них будет много сахара, они дадут вам более длительное чувство сытости.

Белый рис

Да, оказывается, даже черт может быть не слишком полезным для потери веса. А лучше выбрать коричневый рис, ведь он содержит отруби, в которых есть немало витаминов группы B.

Кроме того, именно в них можно найти клетчатку, которая также играет немаловажную роль в контроле голода. Когда вы едите порцию белого риса, вы не получаете достаточно этого вещества, что ускоряет реакцию инсулина и делает вас более голодными.

Соки

То, что соки сделаны из фруктов совсем не значит, что они вам полезны.

Сок содержит большое количество сахара и мало или совсем не содержит клетчатки - комбинация, которая быстро повышает уровень сахара в крови, а затем приводит к последующим сбоям. Именно эти быстрые колебания сахара в крови способствуют голоду и отсутствию насыщения.

– рассказала диетолог.

Поэтому лучше съешьте фрукты и овощи, из которых вы собирались выжать сок – так вы получите гораздо больше клетчатки и других полезных веществ.