Поза для сна должна быть не только удобна для вас, но и достаточно полезна, чтобы она не влияла негативно на ваше самочувствие. Доктор медицинских наук Рахул Шах поделился хорошими позами для сна.

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Какая поза для сна самая лучшая

Если вы хотите краткий ответ: его нет. Перед тем как выбирать позу для сна, вам нужно оценить качество отдыха, который вы получаете. Для некоторых людей даже хорошие положения для сна могут не подходить. Например, если вы храпите, вам не подойдет поза на спине.

Кроме того, подходящие для сна положения изменяются в зависимости от возраста, состояния здоровья и беременности. Впрочем, учитывайте, что каждая поза для сна имеет свои преимущества и недостатки.

Спина

Вне сна на спине лучше всего подходит для позвоночника и суставов. И когда речь идет об оптимальном положении для сна, сон на спине – это отличный вариант. Это помогает избежать и морщин и тонких линий на лице, так что если вы заботитесь об этом, старайтесь засыпать на спине.

Впрочем. такое положение может быть плохим выбором для людей, имеющих апноэ сна или склонных к храпу. Дело в том, что во время сна мускулы, поддерживающие тонус тканей в задней части горла, расслабляются. И это может привести как к храпу, так и к блокированию воздуха в легких.

Сон на боку

Если вы страдаете от апноэ или храпа, сон на боку может стать гораздо лучшим вариантом. Кроме того, он полезен и для общего здоровья, поскольку так вы не мешаете работе других органов и не оказываете на них давление. Особенно хорошо спать на боку во время беременности, ведь это удерживает ребенка от давления на органы и блокирование кровообращения.



Сон на боку может быть удобным / Фото Pexels

Да и эта поза подойдет не всем. Сон на боку может раздражать мышцы на ногах, а также привести к давлению на плечи и бедра.

Сон на животе

Сон на животе не очень распространен – только 7% людей так спят. Эта поза совсем не идеальна, если вы пытаетесь избежать морщин. Кроме того, сон на животе может быть сложным для шеи и спины. Но правильное размещение подушек поможет снизить эти проблемы.