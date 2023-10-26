Если вы хотите сделать свой дом уютнее, вы можете использовать несколько домашних растений, но далеко не все из них сделают вас счастливыми. О том, какие растения точно не стоит ставить дома, рассказала эксперт по вопросам здравоохранения Шанель Джорджина.

Интересно Одна поза может забрать боль в спине: вы будете удивлены

Английский плющ

Часто английский плющ подвешивают высоко над землей, чтобы он мог расти лианами вниз. Впрочем, если в вашем доме есть маленькие дети, это растение может быть далеко не лучшей идеей.

Все части этого растения могут вызвать определенные проблемы со здоровьем, особенно если их касаться голыми руками. А если проглотить листья, это может привести к раздражению кожи, сильной рвоте, диарее и проблемам с дыханием.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Пасхальная лилия

Лилия – это еще одно распространенное домашнее растение, однако его также следует остерегаться, ведь оно может быть чрезвычайно ядовитым. Наиболее вредная часть этого цветка – это его пыль, поэтому лучше держать растение подальше от обеденного стола и маленьких детей.



Лилии могут быть опасны для людей / Фото Pexels

Кроме того, если проглотить часть лилии, это может привести к боли, отеку и жжения губ и горла.

Нарциссы

Даже невинные нарциссы могут быть опасны, если надкусить луковицу цветка, ведь она немного напоминает лук. Если ребенок или взрослый проглотит часть луковицы нарцисса, это может привести к ускоренному сердцебиению, высокому кровяному давлению и даже летальным исходам.