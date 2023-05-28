На течение заболевания влияет ряд факторов, среди которых, как оказалось, есть загрязненность воздуха. Рассказываем о масштабном исследовании.

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Как экология оказывает влияние на течение COVID-19

Барселонский институт глобального здравоохранения проанализировал данные о более 4,6 миллиона взрослых, проживавших в Каталонии в 2020 году, когда был чуть ли не пик заболеваемости коронавирусом.

Для анализа брали информацию о среднегодовой загрязненности воздуха в местах проживания людей и о сложных случаях переноса COVID-19.



Чистый воздух способствует более легкому течению коронавируса / Фото Pexels

Наши результаты являются дополнительными убедительными доказательствами важности снижения уровня загрязнения воздуха для улучшения здоровья населения в целом и, в частности, для снижения заболеваемости тяжелыми острыми респираторными инфекциями,

– резюмирует руководитель исследования Отавио Ранзани.

Оказалось, что длительное влияние загрязненного воздуха было связано с более высоким риском тяжелого течения коронавирусной болезни. В частности, большое накопление твердых частиц воздуха увеличивало количество госпитализаций на 19%, диоксида – на 42%, а черного углерода – на 6%.