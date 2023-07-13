Если вы пытаетесь похудеть, вы, вероятно, слышали немало информации о влиянии фруктов на потерю килограммов. Диетологи часто дают советы по поводу того, какие продукты лучше добавить в свой рацион, а от которых отказаться вообще. Но не все из этих утверждений истинны.

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Следует отказаться от фруктов, в которых много сахара

Один из самых распространенных мифов – это то, что некоторые фрукты содержат много сахара, и поэтому они могут быть для вас вредными. Но существует разница между натуральным сахаром, фруктозой и тем, что добавляют в фаст-фуд.

Фруктоза вредна только в больших количествах, которое трудно получить в избытке в природной форме из фруктов. Для большинства людей количество сахара во фруктах безопасно для потребления,

– диетология Каролина Марголис.

Фрукты, кроме фруктозы, содержат немало клетчатки, антиоксидантов и минералов, которые могут помочь контролировать аппетит и дольше поддерживать чувство сытости.

Фрукты содержат много углеводов

Многие люди отказываются от фруктов в своей диете, потому что они содержат углеводы и могут вызвать набор веса. И это утверждение частично истинно – углеводы и правда содержат достаточно много углеводов, однако они здоровы и помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника.

Поэтому избегать этих соединений в рационе не нужно, ведь они снабжают мозг и тело энергией, а также поддерживают функции организма.

Из-за авокадо можно потолстеть

Часто во время похудения люди исключают из своего повседневного питания авокадо, ведь оно содержит относительно много жиров. Но диетологи утверждают, что это миф, и действительно авокадо помогает контролировать аппетит и содержит много питательных веществ, чтобы обеспечить сытость.

Если вы будете регулярно есть авокадо, это будет способствовать тому, что вы будете меньше перекусывать между приемами пищи.

Фрукты нельзя смешивать между собой

По сети гуляет миф о том, что если есть разные фрукты вместе, это разрушит клетчатку и уменьшает количество питательных веществ, которые вы получите от плодов. Из-за этого многие люди отказываются от употребления смузи, а пытаются есть каждый фрукт отдельно.



Фрукты содержат много полезной клетчатки / Фото Pexels​

Диетологи утверждают, что смешение фруктов подвергает их окислению, и питательные вещества могут потеряться из-за воздействия кислорода. Но для того, чтобы он стал ощутимым, должно пройти определенное количество времени – как минимум один час. Так что если вы делаете смузи или фруктовый салат и употребляете эти блюда сразу, вам не о чем беспокоиться.

Фрукты нельзя есть на голодный желудок

Если вы верите, что употребление фруктов натощак приводит к тому, что они гниют в желудке и замедляют метаболизм, знайте – это неправда. Человеческий желудок из-за кислотности предотвращает чрезмерный рост бактерий, поэтому гниение просто невозможно.

Однако некоторые фрукты, например яблоки и цитрусовые, содержащие растворимую клетчатку, действительно могут замедлить метаболизм, однако это не всегда плохо. Это означает, что вы в течение более длительного времени будете чувствовать сытость и сможете легче контролировать и аппетит, и вес.