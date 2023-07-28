Фрукты – чрезвычайно питательная пища, богатая минералами и витаминами, поэтому ни в коем случае не стоит отказываться от них. Впрочем, кроме клетчатки есть во многих плодах и природный сахар, и в некоторых фруктах его больше, чем в других.

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Манго

Вы могли и не подозревать, однако этот сочный тропический фрукт содержит целых 46 граммов сахара и станет не лучшим выбором для тех, кто пытается следить за весом или количеством потребленного сахара.

Впрочем, не забывайте и о полезных свойствах манго, поэтому обязательно попробуйте несколько ломтиков, а остальное приберегите до следующего приема пищи.

Виноград

Одна порция винограда содержит 23 граммов сахара, а это достаточно много для ягоды, которую можно так легко и быстро съесть.

Но если вы не хотите отказываться от винограда, вы можете попытаться разрезать ягоды пополам и заморозить их. Тогда они будут ждать вас в холодильнике как питательный и освежающий летний перекус. А есть их вы сможете чуть подольше.

Вишни

Эти невероятные ягоды, которые любит немало людей и которые так легко приобрести в магазине, также чрезвычайно богаты сахаром: одна порция содержит аж 18 граммов (больше, чем 3 чайные ложки).

Если вы наполните большую миску вишнями, можете достаточно легко потерять счет ягодам. Если вы беспокоитесь о количестве потребленного сахара, вы можете отмерить порцию заранее, чтобы точно знать, сколько сахара вы получите в результате.



Вишни могут привести к набору веса / Фото Pexels

Груши

Да, вы могли и не подозревать, однако в этом сочном фрукте содержится 17 граммов сахара. Если вы пытаетесь ограничить сахар, не отказывайтесь от фрукта полностью – попробуйте употреблять его ломтиками вместе с обезжиренным йогуртом или в салате.

Арбуз

Эта любимая всеми летняя ягода содержит не только много витаминов и воды, но и сахара. В одном среднем ломтике этого продукта вы найдете примерно 17 граммов сахара.

Но не забывайте и о том, что в арбузе есть немало минералов, называемых электролитами, и именно они нужны вашему организму после того, как вы долгое время находитесь на солнце. Но попытайтесь ограничиться ломтиком или двумя, и тогда вы не почувствуете серьезного влияния сахара на свое здоровье.