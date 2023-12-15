В разгар праздничного сезона напитки – и коктейли, и теплые ароматные чаи – становятся неотъемлемой частью празднования. Поэтому для того, чтобы спланировать свое рождественское время и сделать его здоровым, ознакомьтесь с этим рейтингом напитков, которым поделилась диетолог Джона Бурдеос.

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Мятный чай

Мятный чай – это отличный напиток, в котором естественно не содержится калорий, который также может освежить вас и успокоить разум. Состоит он из мяты перечной, а ее использовали для лечения проблем с пищеварением в древней Греции и Риме.

Другие преимущества употребления перечной мяты связаны с ее антиоксидантными свойствами и тем, что она может успокаивать воспаление. В настоящее время перечную мяту используют не только для того, чтобы наладить пищеварение, но и для лечения головной боли, простуды и т.д. Так что этот зимний напиток точно стоит пить как можно больше во время праздничного сезона.

Имбирный чай

Имбирный чай может отлично вас взбодрить и поразить теплым пряным вкусом. Он станет отличным вариантом для людей, которые ищут бескалорийные напитки, но все еще хотят насладиться праздничной атмосферой. В имбирный чай ожидаемо добавляют тертый корень имбиря.

Его используют в традиционных медицинах многих народов мира, в том числе в Китае, Японии и Индии. Он отлично помогает от рвоты, тошноты, простуды и головных болей. А растительные соединения в имбири обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Горячий яблочный сидр без сахара

Горячий сидр может стать полезным и вкусным дополнением к вашему списку праздничных напитков, если вы выберете такой сорт сидра, в котором содержится как можно меньше сахара.

В таком сидре будет всего 10 калорий на порцию, а также в нем вы найдете примерно 61 мг витамина С – а это почти 68% рекомендуемой нормы в сутки.

Зимой употреблять больше витамина С с продуктами питания особенно важно, ведь он помогает укрепить иммунитет и играет решающую роль во многих функциях организма.

Глинтвейн

Если вы любите глинтвейн, классический зимний напиток, это тоже может быть неплохо для вашего здоровья. Главное – пить его в разумных количествах и стараться добавлять как можно меньше сахара. Есть даже некоторые доказательства того, что умеренное потребление вина, особенно в случаях, когда оно является частью здоровой диеты, может увеличить продолжительность жизни и уберечь вас от сердечно-сосудистых заболеваний.



Глинтвейн в небольших количествах может быть даже полезным / Фото Pexels

Впрочем, потребление его в слишком больших количествах точно не принесет вам пользы. А для любителей глинтвейна напиток может предложить некоторые полезные растительные соединения, содержащиеся в самом вине и специях.

Горячий шоколад

Горячий шоколад может быть не самым лучшим выбором праздничного напитка на Рождество. Конечно, у него прекрасный вкус и придает рождественскую атмосферу, впрочем, его пищевая ценность оставляет желать лучшего. Впрочем, потенциальное влияние горячего шоколада на здоровье может отличаться в зависимости от того, как его готовят и какие ингредиенты используют.

В горячем шоколаде достаточно много сахара и калорий, особенно если его готовят из подслащенных шоколадных смесей. Еще одна вещь, которая может отрицательно повлиять на калорийность – это добавление к напитку зефира и взбитых сливок.